Yermo, el documental que retrata la vida en los desiertos del mundo, estrena en Ambulante en Casa

• En Yermo, el aclamado realizador mexicano Everardo González apunta su cámara a diez desiertos en el mundo y a sus habitantes.

• El documental estrenará mundialmente el sábado 2 de mayo en el festival en línea Ambulante en Casa.

• Everardo González es una de las voces más sólidas del cine documental de América Latina. Su documental La libertad del diablo (2017) ha sido aclamado en festivales internacionales, incluyendo la Berlinale.

Ciudad de México a 29 de abril de 2020.- En su séptimo largometraje,Yermo(2020), Everardo González nos lleva a recorrer algunos de los desiertos más emblemáticos del mundo: desde los territorios navajos de Estados Unidos hasta los asentamientos bereberes en el Sahara marroquí, pasando, por supuesto, por los desiertos mexicanos. Yermo estrenará mundialmente el sábado 2 de mayo a las 00:00 hrs. (CDT) en www.ambulante.org como parte de la programación de Ambulante en Casa, y estará disponible por 24 horas para público en la república mexicana.

Filmado sin un guion preconcebido y con una apertura total a las interacciones culturales, el documental es una exploración estética sobre la vida en tierras inhóspitas y un registro contemporáneo de las costumbres, tradiciones, rituales y cosmogonías de los habitantes del desierto. Con ello, González se desmarca de las realidades violentas con las que trabaja usualmente.

En entrevista con Ambulante, el director comparó su experiencia trabajando en Yermo con la de rodar La libertad del diablo (2017), un documental que cuenta el lado más oscuro y doloroso de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado en México desde 2006: “Hacer Yermo fue un proceso muy gozoso, incluso terapéutico, que me permitió salir de la locura de haber rodado La libertad del diablo e internarme durante un mes en el desierto de Gobi, un espacio que permite la reflexión”.

Yermo no es un trabajo periodístico ni antropológico, sino una propuesta cinematográfica de vanguardia —una “etnografía a la inversa”, en palabras del director—, cuya inquietud central es la adaptación a un entorno yermo y los recursos culturales que la posibilitan. “Me recordó por qué es tan valioso hacer documentales, no solamente para compartir con otros, sino también por la vivencia propia”, recalcó.

Para encontrar información técnica sobre Yermo: https://www.ambulante.org/documentales/yermo/

Everardo González (Estados Unidos, 1971) es un director mexicano cuya obra se considera de las más sólidas de América Latina. Su trabajo se caracteriza por la inquietud de plasmar problemáticas sociales y situaciones cotidianas, todo dentro de un mismo plano. Sus filmes se han exhibido en

festivales como el IDFA, El Festival Internacional de Cine de Locarno, el BAFICI, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el FICM.

Para más información sobre Ambulante en Casa: www.ambulante.org/prensa

Para más información, contactar a:

Icunacury Acosta, coordinadora de Prensa: prensa@ambulante.org

Kathleen Budd, coordinadora de Comunicación: mkb@ambulante.org

Ambulante es una organización dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. Fundada en México en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna y Elena Fortes, y dirigida actualmente por Paulina Suárez, la organización lleva el cine documental a lugares con poca oferta de exhibición y formación en este género, con el fin de promover el diálogo plural y la reflexión en torno a problemáticas relevantes.

Ambulante en Casa es un festival en línea que busca acompañar al espectador durante la crisis sanitaria en el país. Del 29 de abril al 28 de mayo de 2020, invitamos a nuestro público a descubrir una selección de destacados documentales y eventos en vivo en la página web de Ambulante. Las cintas se lanzarán diariamente a las 00:00 hrs. (CDT) en www.ambulante.org y estarán disponibles durante 24 horas únicamente para usuarios en la república mexicana. Todas las películas serán accesibles sin costo desde distintos dispositivos con conexión a Internet (celular, tablet o computadora), con un límite de 1,000 visionados.

