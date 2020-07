Viudo de Hiromi comparte por primera vez una foto con su bebé, Julieta

(AGENCIAS)

01 de Julio de 2020.- Fue el 27 de septiembre de 2017 cuando el medio de los espectáculos se consternó ante la muerte de la actriz y cantante Hiromi Hayakawa, de 34 años, y su bebé nacida prematuramente, luego de que un problema renal le adelantará un mes el parto y posteriormente tuviera severas complicaciones a las que ni ella, ni su bebé recién nacida lograron sobrevivir; el viudo de la cantante, Fernando Santana publicó por primera vez una imagen de Julieta, la hija que tuvo con Hiromi.

A través de su cuenta de Instagram, Santana compartió una foto en la que aparece cargando a la bebé, en la descripción narra los sentimientos que experimentó al momento de tenerla en sus brazos y la falta que le hacen su esposa e hija.

“Siempre me esperé para cargar un bebé, nunca había querido hacerlo, el más chiquito que había cargado tenía más de 5 meses y esto porque me daba miedo que le pasara algo. Dije que sólo lo haría con mis hijos y así fue, fue la primer bebé que cargué recién nacida hoy te he pensado mucho, quiero que sepas que te amo hija hermosa y que vives en mi corazón y así será por siempre. Cuida a tu mami y nada de novios en la eternidad ni esas cosas eh, porque si no llegando allá vamos a hablar muy seriamente usted y yo señorita”, escribió Fernando junto a la imagen.

No es raro que en el perfil aparezcan fotos de quien fuera concursante del programa La Academia, de hecho, Fernando comparte imágenes junto a ella de forma constante, siempre acompañadas de amorosos mensajes en los que le expresa su amor.

Santana cayó en una profunda depresión al momento de la muerte de Hiromi y Julieta, e incluso llegó a pensar en quitarse la vida, pero sus allegados estuvieron a su lado para apoyarlo y ayudarlo a salir delante de este difícil momento.

«Yo se lo dije a mi familia y quiero que sepan que si yo me voy y yo decía Dios por favor escúchame, me quiero ir y si me voy yo, me voy muy feliz y toda mi familia lo sabia perfecto», dijo para el programa Sale el sol hace unos meses.

Ahora, Santana está enfocado en recuperar su carrera como cantante, y cuenta con todo el apoyo de los fans de su esposa, quien después de ser participante del reality de canto, enfocó su carrera en el teatro musical y al momento de su muerte se encontraba en un gran momento profesional.

Primer gran amor

Hiromi tuvo un romance con el cantante Carlos Rivera en 2004, cuando ambos eran parte de la tercera generación del reality transmitido por TV Azteca, y el impacto fue tal en la vida del tlaxcalteca que cuando ella murió también compartió el profundo dolor que esto le causó y recordó la relevancia que tuvo en su vida personal y profesional, pues fue ella quien lo acercó a la actuación y al teatro musical.

«Inolvidable aquel día que entraste al foro de los Estudios Churubusco; apenas ensayábamos para lo que sería nuestro primer concierto de La Academia, te habían cortado tu cabello largo hasta los hombros. Eras como una muñequita. Mi corazón aún adolescente se congeló por tu belleza única. Después descubriría también la belleza de tu alma. Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del Teatro Musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso.

Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo como te convertiste merecidamente en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana. Aunque hace muchos años de que nuestros caminos se separaron, fuiste muy importante en mi vida. Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte… Y como dice la canción que te escribí por aquellos tiempos, ‘en recuerdos dejaré todo lo nuestro…’

Te vamos a extrañar mucho; tus amigos, tus compañeros académicos, tus colegas teatrales, el público y los escenarios. Dios te reciba en el cielo junto a tu ángel Julieta. Que su luz llene de consuelo a tu esposo y a tu familia”, escribió Carlos en 2017, haciendo referencia a su canción “Tú fuiste para mí”, incluida en su álbum ‘Yo creo’.

