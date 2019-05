“Vicente Fernández no es homofóbico”, asegura su hijo

(AGENCIAS)

09 de Mayo de 2019.- Vicente Fernández es “muy respetuoso con la gente”, aseguró a su hijo Vicente Fernández Jr., luego de que se difundiera la información de que El Charro de Huentitán se negó a recibir un trasplante de hígado -que requería debido al cáncer que padeció- por el temor que el donante fuera homosexual o drogadicto.

Fernández Jr. aclaró, que su padre no es homofóbico y que le enseñó a no discriminar: “De ninguna manera [es homofóbico] y es muy respetuoso. Quiero aclarar al público que toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna”.

Vicente habló respecto a las declaraciones realizadas por el intérprete de “Estos celos” en el programa De primera mano y aclaró, también, que el trasplante de hígado no se llevó a cabo debido a la urgencia médica que presentaba su padre: “Fue un momento desafortunado, pero no tiene ninguna especificación en contra de nadie. Fue algo que no se hizo porque la petición para ingresar a la lista para un posible donante dura hasta siete meses, ahí no hay vuelta de hoja. Había que esperar a alguien compatible, pero mi padre tenía una emergencia y se tuvo que realizar inmediatamente la operación”, agregó el también cantante.

Fernández Jr. compartió que estuvo dispuesto a donarle su riñón, pero su papá no aceptó por los riesgos que implicaba: “Pedí hacerme los análisis y dio positivo, podía ser donante, pero mi padre por cuidar mi salud, incluso más que la de él, preguntó los efectos secundarios y posibles errores que me podían afectar y no quiso porque no garantizaban la operación al cien por ciento”.



Actualmente, Vicente Fernández goza de buena salud y está agradecido con su público, al que su hijo, insistió, no discriminaría por ninguna circunstancia: “Está todo muy bien, acaba de cumplir 89 años y estamos muy contentos por el estado en el que se encuentra; estamos muy unidos y contentos por el éxito de todos”

Me gusta: Me gusta Cargando...