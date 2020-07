Vicente Fernández Jr. da positivo a Covid-19

(AGENCIAS)

20 de Julio de 2020.- El cantante Vicente Fernández Jr. tiene coronavirus. A diferencia de otros casos, el cantante lo descubrió luego de un accidente que sufrió mientras tenía una cena con su novia, Mariana González y otras personas

El primogénito de Vicente Fernández contó a una revista de circulación nacional que justo acababa de dar un bocado del corte de carne que disfrutaba cuando éste se le atoró. Por más intentos que hizo por expulsarlo, no pudo, así que se empezó a ahogar.

“Afortunadamente Mariana pidió que me sacaran rápido porque el trozo se quedó ahí y me estaba faltando el aire, así que nos fuimos al hospital. Ahí pude expulsar lo que me obstruía la respiración. Bendito sea Dios la libré, porque se actuó a tiempo. ¡Pude haber muerto!”, contó el cantante a la revista.

El hijo del “Charro de Huentitán” contó que en el hospital, por protocolo obligatorio, se le practicó la prueba de COVID-19, de la que salió positivo.

Pese al diagnóstico, todo parece indicar que Vicente Fernández Jr. es asintomático, pues hasta el momento no ha tenido fiebre, tos, dolor corporal o ninguno de los otros síntomas que se han presentado en la mayoría de los pacientes.

Para descartar cualquier error, el intérprete se hizo la prueba del Covid-19 dos veces y en los dos casos resulto positiva, algo que él no entiende, pues asegura siempre tomó todas las medidas pertinentes.

Vicente Fernández Jr. se siente agradecido de que su condición no se ha agravado gracias a que su sistema inmunológico “está en buen estado”.

Por lo pronto, está con medicinas y en aislamiento para evitar contagios. “Mis niveles en las tomografías de pulmones están perfectos; me dieron tratamiento de antibiótico y vitaminas. Ahora debo estar aislado 14 días. Una vez que pase este tiempo, debo hacerme la prueba de nuevo. Los niveles de inflamación están muy bajos, casi normales, así que afortunadamente para mí y mi familia no me ha pegado tan fuerte”, dijo el intérprete quien aseguró que su novia salió negativa en la prueba.

