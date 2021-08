Vanessa Guzmán transformó su cuerpo y gana premio de fisicoculturismo

(AGENCIAS) 02 de agosto de 2021.- En 1995 Vanessa Guzmán fue coronada como Nuestra Belleza México y un año después se colocó entre las 10 semifinalistas del certamen Miss Universo. Gracias a su carisma y su impresionante belleza, de inmediato se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica.

Pero ahora, a más de 25 años después, su figura sigue dando mucho de qué hablar, en esta ocasión por su espectacular cambio físico, pues ahora la actriz quiso cambiar los foros de televisión por los gimnasios para prepararse en la categoría deportiva de fisicoculturismo, su otra gran pasión.

Este fin de semana Vanessa volvió a coronarse como ganadora, pero esta vez como fisicoculturista, cuya figura se destacó en el certamen de Puerto Vallarta y con su cuello lleno de medallas, la artista presumió orgullosa sus logros, fruto de muchos meses de entrenamiento y trabajo.

En el VallartaBodyFit, Vanessa donde logró ganar tres preseas: la atleta obtuvo el primer lugar en el Open Clase C, logró el primer premio en Masters y llegó al tercer lugar en novata.

Durante la competencia, la actriz mostró su cuerpo en bikini, dejando al descubierto su impactante musculatura, imágenes que han impactado a sus seguidores ya que representan un antes y un después en su carrera.

«Gracias por su apoyo, sus muestras de cariño. Estoy feliz, feliz de esta experiencia. Me encanta lo que estoy viviendo y eso es lo más importante; llegó el día, llegó el momento», escribió la actriz en sus historias de Instagram.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, Vanessa Guzmán aclaró los motivos por los que decidió dedicarse al fisicoculturismo e hizo frente a las críticas que ha recibido en redes sociales.

«Traté de sacar la mejor versión de mí, todos saben que me gusta mucho el deporte, el fitness es algo que he realizado desde que empecé mi carrera, desde niña. Me ocupé en este tiempo y aclaro que no me he retirado como actriz, que mis proyectos siguen y que cuando venga el proyecto indicado, y que verdaderamente me haga regresar a la televisión, lo voy a hacer con toda la pasión y el gusto», dijo, la actriz.

Además, señaló que es una nueva faceta de su vida e, incluso, está certificada como entrenadora. «También quise realizarme en lo personal y quitarme esa cosquillita que hace muchos años tenía de participar y concursar en eventos de fisiculturismo», agregó.

Vanessa Guzmán ingresó al mundo del fisicoculturismo hace algunos años. Desde entonces se dedica a compartir algunas de sus rutinas en sus redes sociales.

