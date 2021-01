Vacunan contra Covid-19 a médicos y enfermeras de la Laguna de Durango

Comarca Lagunera, Durango a 14 de Enero de 2021.- Fue la mañana del miércoles cuando arribaron a la Comarca Lagunera de Durango más de mil vacunas contra el Covid-19, destinadas al personal médico y enfermeras que prestan sus servicios en la primera línea de atención a pacientes.

En la etapa inicial, dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Jorge Luis Candelas Rangel, se contempla una meta diaria de aplicación entre 120 y 150 dosis, dando prioridad a médicos, enfermeras, paramédicos camilleros y radiólogos, que tienen contacto directo en áreas Covid; esta etapa de acuerdo con lo programado se concluirá en 3 días.

Señaló que la distribución de las vacunas en la región se dio en 5 hospitales: Al antiguo Hospital General de Gómez Palacio llegaron un total de 400 dosis, en la Clínica 46 un total de 400 dosis, en Clínica 51 llegaron 300 dosis, en el ISSSTE 150 dosis y para el nuevo Hospital General de Gómez Palacio, un total de 150 dosis.

Indicó que se realizó un análisis puntual para que cada una de las instituciones médicas, tanto públicas como privadas, proteja al personal médico que presta servicio en las áreas de atención Covid. Los datos fueron ingresados en una plataforma federal, y se solicitó información como: nombre completo, INE, CURP y área en la que se labora.

Luis Fernando Zúñiga García, director del Hospital General de Gómez Palacio, destacó que esta es la primera dosis que recibe el personal médico, mientras que, la segunda (de refuerzo) se tiene programada hasta dentro de 21 días después.

Dijo que para aplicarse la vacuna es necesario no presentar fiebre, no haber sido positivos a Covid-19 en los 30 días anteriores, y que no hayan sido vacunados contra la influenza 15 días antes.

Por último comentó que con la finalidad de revisar que todo se encuentre bajo control, cada uno de los módulos de vacunación cuenta con un área de observación, encargada de revisar en caso de ser necesario, las reacciones que pudieran presentar durante los primeros 30 minutos después de la aplicación de la vacuna.

