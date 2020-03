Usa AMLO imágenes religiosas como «escudo protector» del coronavirus

Ciudad de México a 18 de Marzo de 2020.- Frente a la crisis que ha generado la propagación del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió como “escudo protector”, dos imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y un dólar que porta en su billetera.

“Estamos tranquilos, y vamos a estar más tranquilos, porque vamos a tener… he hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis, el escudo protector, que es como el detente, es la honestidad, esto es lo que protege, el no permitir la corrupción”.

Entonces, en su conferencia de prensa, sacó de su billetera la primera imagen religiosa: “Miren, aquí está el detente. Esto me lo da la gente… son mis guardaespaldas. Esto es muy común, (me lo da) la gente. Y tengo otras cosas, porque no solo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores, que me entregan de todo y todo lo guardo. No está demás”.

Luego sacó la segunda imagen. “Miren, aquí está otro detente: ´detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo´. Pero no hay ni siquiera enemigos”.

Mencionó que esta ocasión no portaba el trébol de seis hojas que le regaló un señor de Tamaulipas, “el del restaurante El porvenir, enfrente del panteón”, pero sí el dólar que el billete de un dólar que le regaló un migrante. Con esto se despidió: “ánimo”, dijo.

