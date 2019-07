UA de C: La Reconocen por su Esfuerzo y Dedicación con el Premio Ceneval 2019

Saltillo, Coahuila a 25 de Julio de 2019.- Para Amanda Guadalupe Díaz Contreras el estudio siempre ha sido su prioridad, desde niña se sintió atraída por los libros y ahora como Licenciada en Psicología demuestra que su perseverancia ha rendido frutos.

Esta alumna graduada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, recibió el Premio Ceneval 2019 al Desempeño de Excelencia EGEL en el área de Psicología.

El Examen General para el Egreso de la Licenciatura, es en el que el alumno obtiene una certificación de sus estudios profesionales por parte de Ceneval, lo que le permite demostrar sus competencias profesionales.

Para el examen, Amanda se preparó día y noche para lograr obtener este reconocimiento que tenía marcada como una de sus metas, “Me preparé durante un mes y medio, tomé la guía que nos dieron y empecé a ver las áreas en las que sentía que necesitaba repasar o que pensaba que tenía deficiencias”.

Recalcó que el método de enseñanza de la Facultad de Psicología fue uno de los elementos que influyeron en su logro, ya que los docentes los preparan para que todo lo aprendido de forma teórica lo lleven a la práctica.

“Aquí en la Facultad todo lo que vemos en teoría lo bajamos a la práctica y eso nos permite que se nos quede más el aprendizaje y las habilidades para así llevarlo al plano profesional”, dijo.

La familia de Amanda tiene un papel importante en este logro, ya que siempre ha sido su apoyo e inspiración, “Mi familia es muy unida, nunca me dijeron que no en todas las ambiciones que he tenido, siempre me han apoyado, es una de mis motivaciones y mi fuerza en mis metas, este reconocimiento también es de ellos, porque me educaron para perseguir mis sueños”.

En sus planes esta estudiar una maestría en Neuropsicología y busca desempeñarse en la docencia y la atención privada, específicamente en niños para potenciar sus habilidades y tratar la resiliencia.

Amanda, les envía un mensaje a los universitarios y los exhorta a no rendirse y esforzarse para lograr todas sus metas.

