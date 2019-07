UA de C: Especialistas en Arquitectura Buscan Alternativas para la Adecuada Movilidad Urbana de los Universitarios

Saltillo, Coahuila a 24 de Julio de 2019.- Con el objetivo de generar a mediano y largo plazo propuestas para la creación de alternativas de movilidad para transeúntes, investigadores del doctorado de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevan a cabo análisis e investigaciones sobre la movilidad de jóvenes universitarios.

Con el proyecto de “La representación de Imaginarios. La movilidad cotidiana en Jóvenes”, los investigadores de la Facultad buscan, desde los imaginarios sociales de estudiantes, crear, a mediano y largo plazo, propuestas para la movilidad de jóvenes transeúntes universitarios, incluyendo distintas alternativas como la bicicleta y el transporte público.

Investigadores de la Facultad de Arquitectura, Unidad Saltillo, en el proyecto contemplan el análisis de experiencias de movilidad en jóvenes universitarios, de ciudades medianas del norte de México, particularmente Saltillo, Coahuila; Hermosillo, Sonora y Culiacán, Sinaloa.

Saltillo cuenta con una fuerte identidad simbólica posicionada en la época postrevolucionaria, enfocada hacia el nacionalismo de esos años y vinculada a figuras emblemáticas como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, instituciones educativas como el Ateneo Fuente, entre otros, esta característica local queda patentada en el Centro Histórico de la capital de Coahuila.

Sin embargo, para el doctor Juan Milton Aragón Palacios, Coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arquitectura, Unidad Saltillo, de la UA de C, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II, refiere que “Saltillo no está hecha para el transeúnte, tiene un problema de movilidad peatonal y el centro, que debería ser más peatonal, no lo es. Hay una desarticulación, no hay buena accesibilidad, las rutas son bastante deficientes, eso mismo va segregando zonas de la misma ciudad”, indicó.

El fuerte desarrollo industrial de las últimas décadas ha condicionado el crecimiento de las ciudades en México y del mundo, Saltillo no es la excepción, aunque la ciudad cuenta con espacios urbanos más nuevos, principalmente en el norte del municipio, la accesibilidad para el peatón también es casi nula e incluso riesgosa para desplazarse, afirma.

La experiencia de caminar se ha convertido en un reto y un peligro para los peatones que, a pesar de ser un gran segmento de la población, son olvidados al momento de desarrollar planes de vialidad y urbanismo.

Muchas acciones para mejorar la movilidad, están enfocadas en mejorar la calidad medioambiental de la ciudad, sin tomar en cuenta aspectos relevantes para una adecuada movilidad dentro de la localidad como el clima, pendientes y distancias.

Con esta investigación se busca unir este tema de teorización de los imaginarios sociales, ubicar metodológicamente como trabajan las representaciones, para entender las formas de movilidad de los universitarios y, en una tercera fase, hacer propuestas específicas para una mejor experiencia para los estudiantes, incluso, que, desde una pantalla de Tablet o celular, puedan vivir el espacio urbano y sentirlo como experiencia.

“La idea es entrarle desde las representaciones sociales de jóvenes, específicamente estudiantes y su forma de movilidad cotidiana; respecto a su traslado a la escuela o movimientos cotidianos que tengan. Utilizamos herramientas desde la psicología social, redes semánticas, un instrumento para tratar de contextualizar la movilidad o experiencia como conductor, ciclista, transeúnte, cómo se mueven más y, a su vez, meterle un factor climático en un primer esbozo”, detalló el doctor Aragón Palacio.

El estudio comenzó en 2018 y contempla el análisis de movilidad estudiantil en campus y/o unidades de educación superior de la Universidad de Sonora (Unison), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

El Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, se desarrolla a la par por cuatro instituciones que son la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en el cual se abordan temas semejantes desde distintas líneas de investigación relacionadas con la arquitectura, de forma interdisciplinaria y con relevancia directa en la sociedad.

