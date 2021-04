Trump tacha de «injusto” allanamiento a Giuliani

Washington a 29 de Abril de 20212.- El ex presidente estadunidense Donald Trump consideró el jueves «muy, muy injusto» el allanamiento del apartamento de su ex abogado personal Rudy Giuliani en Nueva York por parte del FBI, que investiga las actividades del ex alcalde en Ucrania.

La policía federal allanó el miércoles el apartamento del ex alcalde de Nueva York y una oficina, y confiscó varios dispositivos electrónicos.

Los fiscales federales investigan desde hace meses las actividades de cabildeo de Giuliani en Ucrania, específicamente la posibilidad de que abogara en favor de funcionarios y empresarios ucranianos ante el gobierno de Trump en 2019, a cambio de pagos.

Giuliani, un ex fiscal general de 76 años, se esforzó asimismo durante meses por hallar información en Ucrania que comprometiera al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, para descarrilar la campaña electoral de su padre.

Trump fue sometido a un proceso de destitución en diciembre de 2019 por buscar ayuda política en Ucrania, pero lo sorteó con éxito.

«Rudy Giuliani es un gran patriota. Simplemente ama a su país, y allanaron su apartamento», dijo Trump a Fox Business.

«Es tan injusto y es un doble estándar tan grande que no creo que nadie haya visto algo así antes… Es muy, muy injusto. Rudy es un patriota que ama a su país y no sé qué es lo que están buscando o lo que están haciendo», añadió.

Giuliani no ha sido acusado formalmente por la fiscalía, que tampoco se ha pronunciado oficialmente sobre la pesquisa.

Dos hombres que trabajaron para Giuliani en Ucrania, Lev Parnas e Igor Fruman, fueron acusados en Nueva York a fines de 2019 de violar las leyes de financiamiento de campañas. Se espera que su juicio comience en octubre.

El hijo de Giuliani, Andrew Giuliani, dijo el miércoles a periodistas que la operación fue motivada por razones políticas.

El FBI y el departamento de Justicia no quisieron comentar el allanamiento.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet