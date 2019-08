Tres años sin ‘Mafer’; el caso parece archivado

(AGENCIAS)

29 de Agosto de 2019.- María Fernanda Azpeitia Amador lleva desaparecida mil 95 días. La última vez que se supo de ella fue el 28 de agosto del 2016, cuando Mafer se encontraba en el departamento de su cuñada Yannet Gutiérrez. En el mismo lugar estaba Amadeo Gutiérrez, su expareja sentimental.

A tres años de ese día, Vanessa Claudia Amador, mamá de María Fernanda aseguró que en la Fiscalía el caso duerme el sueño de los justos, pues se ha dejado en el olvido. “Definitivamente avances ningunos, no han movido absolutamente nada, en la administración pasada mientras estuve intentando hablar con el exgobernador, mientras pedía citas con él y con el exfiscal, sí me atendían, pero mientras pues no y hasta ahorita van dos años que no se ha movido absolutamente nada”, comentó.

Horas antes de que se reportara la desaparición de María Fernanda aquél día, la joven sostuvo una discusión con Amadeo Gutiérrez apodado El Zorro. Claudia Amador señaló que la última vez que tuvo contacto telefónico con su hija, ella le comentó que Amadeo la estaba agrediendo verbalmente.

Cuando la madre de Mafer presentó la denuncia por desaparición ante la Fiscalía de Jalisco, El Zorro la acompañó al Ministerio Público, ahora se desconoce su paradero. “Pareciera que a El Zorro se lo trago la tierra, definitivamente es él el principal sospechoso y las autoridades no ha hecho absolutamente nada y él sigue prófugo”, comentó la señora. El juez que lleva el caso, ha negado en dos ocasiones la orden de aprehensión en contra de Amadeo Gutiérrez.

Claudia Amador comentó que el juzgador en primera instancia no aceptó la solicitud del Ministerio Público de orden de aprehensión en contra de quien fuera su yerno, incluso hizo observaciones al documento, mismas que fueron subsanadas por el representante social, y de todas maneras el juez negó nuevamente la orden de captura. “Nosotros presentamos además 300 pruebas en contra de Yannet la hermana de El Zorro, porque estaba vinculada a la desaparición de Mafer, ella tuvo contacto la última noche con María Fernanda, y ella estuvo en el departamento junto con El Zorro cuando desapareció”, agregó la madre de la víctima.

Yannet Gutiérrez fue detenida el 1 de septiembre del 2017 en el estado de Coahuila, donde se escondía, se le acusó del delito de desaparición de personas, sin embargo, dos años después fue puesta en libertad por falta de elementos.

Algo que llama la atención es que durante el tiempo que Yannet estuvo tras las rejas no declaró, dejando en el limbo la posibilidad de encontrar a María Fernanda.

Mientras la justicia parece darle la espalda, Vanessa Claudia Amador está segura que su hija está con vida y que la encontrará más temprano que tarde.

