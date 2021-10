Tras declararse pansexual, Demi Lovato tiene un dilema sobre tener hijos

(AGENCIAS) 05 de octubre de 2021.- Demi Lovato se dejará llevar por las circunstancias y por sus propios instintos a la hora de tomar decisiones en el futuro. Tras haber dejado muy claro en ocasiones anteriores que quería formar su propia familia cuando llegara el momento correcto, ahora la estrella de la música prefirió no hacer predicciones sobre el futuro y disfrutar al máximo del amor que, a día de hoy, le dan sus familiares, sus mejores amigos y sus mascotas.

«No lo sé, la verdad, solía tenerlo muy claro, pero ahora que me aproximo a mis 30 y sigo sin tener hijos, la verdad es que me encuentro muy bien. Sigo teniendo instinto maternal: me encantan mis animales», señaló al programa Today, en el que también confesó que, hasta hace poco, no concebía un futuro sin sus propios hijos. «Solía pensar que sí, que algún día tendría niños y que me encantaría», agregó.

En lo que al terreno sentimental se refiere, Demi ha insistido en que le atraen tanto los hombres como las mujeres y que, de este modo, nunca pondrá restricciones a la hora de compartir su amor con la persona adecuada. Su última experiencia en estas lides fue bastante decepcionante, ya que solo pasaron unos meses desde que se confirmara su romance con el actor Max Ehrich hasta que ambos anunciaron su compromiso matrimonial, que se extinguió solo unas semanas más tarde.

«Soy una persona fluida, así que podría salir con chicos y con chicas. Me identifico como pansexual, lo que significa que me atraen los seres humanos, con independencia de su identidad de género. Me da igual si eres una persona no binaria como yo, heterosexual o de género fluido. Yo no pongo límites de ese tipo a la hora de compartir mi amor», aseguró.

