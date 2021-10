Tras caída, Facebook descarta hackeo; apunta a fallo de configuración y niega riesgo para datos de usuarios

(AGENCIAS) 09 de octubre de 2021.- Tras la falla que paralizó este lunes a usuarios de todo el mundo, Facebook Inc. informó que cree que la causa de la caída del servicio de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp -que se prolongó durante seis horas- tuvo como causa principal “un cambio de configuración defectuoso”, y aseguró que no tiene evidencia de que los datos de sus usuarios se hayan visto comprometidos.

“Queremos dejar claro en este momento que creemos que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso. Tampoco tenemos evidencia de que los datos de usuario se hayan visto comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad”, dijo la compañía de Mark Zuckerberg en un comunicado.

La firma tecnológica detalló que la falla detectada por sus equipos de ingeniería se debió a cambios de configuración en los enrutadores troncales, que coordinan el tráfico de red de sus centros de datos, que provocaron la interrupción de la comunicación entre éstos, y llevó a la suspensión de los servicios.

“La causa subyacente de esta interrupción también afectó a muchas de las herramientas y sistemas internos que utilizamos en nuestras operaciones diarias, lo que complicó nuestros intentos de diagnosticar y resolver rápidamente el problema”, informó Facebook.

Tras la caída a nivel mundial de más de cinco horas, algunos de los servicios de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp han comenzado a restablecerse paulatinamente, de acuerdo con reportes de usuarios en sitios como Is It Down Right Now y Down Detector.

Momentos después de que comenzó a restablecerse el servicio, Zuckerberg publicó un breve mensaje en el que pedía disculpas por las fallas en sus servicios.

”Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora. Pido perdón por la interrupción de hoy. Sé cuánto confías en nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que te importan”, dijo el fundador de Facebook.

La interrupción en estas populares aplicaciones provocó conmoción a nivel internacional tanto a usuarios como a servicios y empresas. El hecho ocurre un día después de que una denunciante acusó a la empresa de priorizar repetidamente sus ganancias por sobre la lucha contra el discurso de odio y la desinformación.

La fortuna del consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, se vio reducida este lunes en unos 5 mil 900 millones de dólares tras una mala sesión en Wall Street en la que la red social, afectada por un escándalo sobre sus prácticas poco éticas y por la interrupción mundial de sus servicios, cayó cerca de un 4.9%.

Según cifras de Forbes, este descenso supone que la fortuna de Zuckerberg haya quedado en 117 mil millones de dólares, lo que lo relega al sexto puesto de las personas más ricas del mundo.

Bloomberg, por su parte, calcula que el creador de Facebook acumula ahora 121 mil millones de dólares, por lo que sería el quinto más rico del planeta, por detrás de Bill Gates.

En total, Facebook ha perdido un 7.74% en Wall Street en los últimos cinco días, y más de un 13% en el último mes.

Las acciones de la red social se vieron lastradas en el parqué neoyorquino por la interrupción del servicio de Facebook, Instagram y WhatsApp a nivel mundial, un incidente que se prolongó durante varias horas y del que hasta el momento se desconoce la causa.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet