Transición de Preparatoria a Universidad

POR: Fernando Rangel de León

Mis muy buenos amigos Jorge Torres Castillo y Raúl Muñoz de León, acaban de poner en mis manos su libro Una Herencia Viva de Lázaro Cárdenas. Justicia al Instituto “18 de Marzo”, prologado por Porfirio Muñoz Ledo, en el que se da a conocer el marco histórico del que surgió esta prestigiosa Institución, sus antecedentes, su desarrollo, sus logros, la influencia en el progreso no solo de Gómez Palacio, Dgo., sino de la Laguna, y el país; sus maestros y sus actividades académicas, oratorias, poéticas, artísticas, deportivas y sociales, que lo han hecho glorioso, y que lo hacen merecedor de ser universidad.

El que esto escribe no tuvo la suerte de haber sido alumno de la “18 de Marzo”, por no haber vivido en nuestra querida hermana ciudad de Gómez Palacio; pero sí tuvo la fortuna de haber estudiado en la Escuela Secundaria y Preparatoria “Venustiano Carranza”, de Torreón, por ser de Matamoros, Coahuila; y cuyas vidas guardan un paralelismo en antigüedad, prestigio académico, semillero de brillantes profesionistas, trascendiendo algunos de ellos las fronteras de México, como el peveciano Pedro Sáenz Cepeda, que fue secretario de Ernesto “Che” Guevara, en Cuba, y amigo de oratoria a nivel nacional de Porfirio Muñoz Ledo; influencia social y determinantes de la vida de la Laguna; al grado de que sin su existencia no se entiende el progreso de la Comarca Lagunera.

Además de estos dos grandes amigos de la 18, el autor de estas líneas recuerda a su entrañable amigo el excelente campeón de oratoria Rodolfo López Estrada, también egresado de ese glorioso instituto; quienes intercambiamos conocimientos jurídicos por conocimientos oratorios en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la capital del estado, allá en el lejano año de 1964; y muerto trágicamente en un accidente de tránsito en Dallas, Texas.

Jorge y Raúl, en este libro dan y justifican las razones del por qué la “18 de Marzo”, nacida el 16 de mayo de 1940 (un día después del Día del Estudiante), debe de ser Universidad; para lo cual ya han cubierto los requisitos para ello; empezando con la reunión de los últimos 11 ex directores, entre los cuales se encuentran ellos dos, con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, en la que acordaron la instalación de “una mesa de trabajo en Gómez Palacio, para definir los pasos jurídicos y administrativos que se darán para lograr la transición del Instituto “18 de Marzo” en Universidad”; los cuales ya concluyeron.

Por lo que de un momento a otro, nada más pasando esta pandemia, tendremos la Universidad “18 de Marzo” de la Laguna; la que vendrá a colmar una de las aspiraciones del Reparto Agrario del 6 de octubre de 1936, y de la Expropiación Petrolera del 18 de marzo de 1938, del General Lázaro Cárdenas: la soberanía de la tierra, de los energéticos y de la educación, para que México sea realmente independiente; y quien soñó con la creación del Estado de la Laguna, para cuya realización mucho influirá esta nueva Universidad.

