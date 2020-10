Trabajan por preservación del Cañón de Fernández; Estado, Federación y Municipio

Comarca Lagunera, Durango a 09 de Octubre de 2020.- En Lerdo, se llevó a cabo una reunión del Órgano Consultivo del Cañón de Fernández, asistiendo el titular de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Alfredo Herrera Duenweg; el representante de la dependencia en La Laguna, Raúl Villegas Flores, Manuel Ramos Carrillo, Subsecretario de Gobierno en La Laguna y Areli Nahoul Gutiérrez, directora de Turismo en la región; así como ambientalistas y pobladores de las inmediaciones de la zona.

Se tomaron acuerdos para el cuidado y conservación de esta Área Natural Protegida, existe un plan de manejo que contempla un programa de inspección y vigilancia.

En este plan de preservación, participan los tres órdenes de gobierno; el municipio de Lerdo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por parte del Gobierno Federal, asimismo la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la Dirección de Turismo del Estado de Durango.

“La idea es que ahora que estamos trabajando en conjunto, en pro del cuidado de nuestro bello Cañón de Fernández, logremos tener acuerdos para preservar de una mejor manera esta área”, manifestó Herrera Duenweg.

Se contempla la posibilidad de poner tres casetas en los puntos estratégicos de acceso al Cañón de Fernández, para tener control de la cantidad de vehículos y personas que acceden: “tenemos una propuesta por parte de Turismo de unas casetas

que tienen su pluma para el control, en donde se tomarán las placas, la cantidad de paseantes, se entregará información impresa de qué está permitido hacer, en dónde está permitido hacerse, qué no está permitido”. Agregó que, si en algún momento no se cumple con las prohibiciones se podrá tomar la decisión de vetar a las personas para que no tengan acceso.

También se buscará poner contenedores para que los visitantes depositen ahí la basura que generen: “ser vigilantes de que estos vehículos puedan llevarse la basura con ellos para que no nos la dejen dentro del cañón y buscar también que no la vayan a tirar en el camino… la idea es tener limpia el área y las comunidades aledañas”.

En cuanto al amparo que interpusieron usuarios de los vehículos razor, el secretario de Medio Ambiente aclaró que en el Programa de Manejo del Cañón de Fernández está estipulado que este tipo de vehículos ATV no están permitidos, debido a que la contaminación sonora que emiten interrumpe los ciclos biológicos y estresan a la fauna de la zona: “está estipulado en el Diario Oficial de la Federación, no es algo que nos hayamos sacado de la manga, no tenemos nada en contra de ellos, simple y sencillamente es un área en donde ellos no pueden estar”.

Todas estas acciones se harán con el acompañamiento de la Policía Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional: “para que en determinado momento fueran ellos quienes impusieran algunas sanciones… nosotros no queremos violentar nada, al contrario queremos que la gente que pueda ir al Cañón de Fernández disfrute de este maravilloso paraje

pero que lo haga de una manera responsable, consciente y con un cuidado del medio ambiente”, finalizó el funcionario.

