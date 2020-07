Toño Mauri se recupera favorablemente del coronavirus con tratamiento de plasma

(AGENCIAS)

22 de Julio de 2020.- Con el paso de los días, Toño Mauri va recobrando las fuerzas y está vez más cerca de vencer al Covid-19 que lo llevó a ser hospitalizado, tal como lo confirmó a principios de julio a través de sus redes sociales.

Gracias a su familia, se sabe que el actor fue sometido a un tratamiento de plasma al que ha respondido de manera satisfactoria aunque, hasta el momento, no hay fecha para que sea dado de alta y regrese a su casa.

De acuerdo con la más reciente información, el empresario mantiene su buen ánimo refugiado en la fe y el apoyo de su familia, como su hermana Graciela, quien se ha encargado de poner al día sobre la evolución del actor a todos sus seguidores.

La actriz habló de lo importante que fue tomar las medidas precautorias desde que su hermano presentó los primeros síntomas, pues eso ha sido determinante en su recuperación. “Yo creo que Toño, de veras, estuvo en la rayita de llegar a tiempo, a lo mejor un poquito más y hubiera sido una historia distinta, pero estamos bendecidos y ahí va saliendo. Sin fecha todavía (para que salga del hospital), pero no hay prisa”, aseguró Graciela en entrevista.

Durante la entrevista, la intérprete declaró que para todos resultó muy sorpresivo que su hermano resultara positivo en la prueba de coronavirus, sobre todo porque siempre ha sido una persona que cuida mucho su salud. “No importa si eres sano o no eres sano porque a los que pensábamos que podría afectar más no los afectó tanto, bendito Dios, pero al que pensamos que era tan sano, que no fuma, que no toma en exceso nada, que se cuida, pues a él sí le afectó durísimo”, contó.

Graciela reveló, además, cuál ha sido el mayor aliciente de Toño a lo largo de estos días, en los que el amor y las esperanzas nunca se han desaparecido. “Para él debe ser horrible un día más, un día más, pero él está tan cerquita de Dios y pedimos tanto, oramos a la virgencita preciosa que no lo suelta, mi papi que está en el cielo sabemos que intercede por él, que pues va llevando los días lo mejor que puede”, contó.

Además habló de los buenos ánimos que mantiene Toño mientras permanece en el hospital. «Ya me lo imagino adentro, porque él se hace amigo hasta de las piedras, entonces ya hasta foto de su enfermera nos mandó. Le digo ‘Es que son ángeles los doctores y las enfermeras'», agregó.

Fue el mes pasado cuando Toño concedió una entrevista al programa Despierta América, en la que contó cuáles fueron los primeros síntomas que presentó cuando se contagió. Posteriormente, se supo que estaba en terapia intensiva y, a través de un mensaje en sus redes sociales, aclaró los rumores sobre la gravedad de su estado de salud. Gracias a las declaraciones de Graciela, se supo del tratamiento de plasma al que fue sometido y al cual respondió de manera satisfactoria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...