Todos sabían…

POR: Higinio Esparza

Un joven periodista fue más contundente al referirse a los señalamientos sobre un presunto descuido informativo alrededor de la fuga de “El Chapo”: -¿Acaso los periodistas de investigación debemos esperar las pesquisas del Ministerio Público?, preguntó y luego aleccionó: -No. Un verdadero periodista asume la responsabilidad de indagar por su cuenta y no sujetarse al comunicado oficial. Están los ejemplos del argentino Daniel Santoro que descubrió a partir de un boletín de prensa el tráfico de armas que realizaba Menen siendo presidente de Argentina. El tema de Wall Mart y la corrupción se destaparon a partir de un folleto fechado en Estados Unidos pero en México no se le dio seguimiento. Localmente se le dio continuidad presencial al muro desplazado del nuevo centro penitenciario de Gómez Palacio y ello ayudó a corregir fallas esqueléticas, Por lo tanto, el trabajo de campo de los reporteros –los de aquí y los de allá- es fundamental para detectar y denunciar a tiempo omisiones y conjuras tipo “Chapo” o cualquier otro incidente que surja en el camino.

Hubo comunicadores laguneros que destacaron por su suspicacia, percepción e insistencia para conocer de primera mano los hechos a difundir. Cualquiera de ellos hubiera “olido” a tiempo, los preparativos de la escandalosa fuga que tanto del Viernes 14 de Agosto de 2020 11 prestigio acarreó al gobierno de Peña Nieto. O tal vez no o tal vez sí, pero los colegas de allá no lo intentaron y perdieron la oportunidad de darse cuenta de situaciones extrañas: las vibraciones del suelo ocasionadas por los taladros motorizados, el acumulamiento sospechoso de toneladas de tierra a kilómetro y medio del reclusorio y el movimiento inusual de camiones, equipos de carga y las toperas que abrieron el largo y bien delineado túnel y sobre todo, el silencio anormal y cómplice que campeó en el penal durante varios meses.

Hasta los niños del siglo pasado eran más listos, más despiertos: se divertían con caminatas a lo largo del “puente negro” sobre el río Nazas, brincando entre los durmientes y las vías de un extremo al otro del estrecho paso ferroviario, pero antes Cuándo crees que será en ti la hora de Dios? ¿Qué te respondes? Se hace un nudo en la garganta y en la memoria un vacío que no acierta palabra. La hora de Dios creador de todo lo que existe no tiene hora, es Él en cada alma y momento su obrar, dispone los momentos de todo lo creado, ve lo que no vemos y obra su infinita sabiduría a lo que desea, por lo que de nuestra parte pedimos al rezar el Padre Nuestro; “Hágase Señor tu voluntad” significa aprovechar cada latido del corazón en bien de la llegada de esa hora que se haga en nosotros su santísima voluntad. Para bien del cristiano, en la misericordia de Dios está la compasión del Padre amoroso, está la comprensión para entender las angustias, y está su ternura íntima y afectuosa por las almas, su bondad inclinada en hacer y dar el bien fortalece en el alma la esperanza de hacer propios los bienes prometidos, confianza que conforta y evita hundirse en la vorágine del mundo, ello será posible conservando la fe en Cristo Nuestro Señor, discernir con voluntad entre el bien y el mal, siendo del primero determinarse así mismo ir por la salvación del alma, es cuando se logrará poder escuchar para aplicar en la vida terrena su divina palabra de donde se reciban los bienes prometidos por Dios. Comprendamos, su Santísimo Hijo habló a sus padres y discípulos escucharon y creyeron en Él, el pueblo de Israel y el mundo a través del tiempo también lo escuchó como si no lo escuchara, negándose a verlo por sí mismo se cegó, por ello Reflexiones Lágrimas de Cristo convertidas en santa cólera “Y les dijo: Está escrito. “Mi casa será una casa de oración” y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones” (Lc 19, 4) Por Antonio Fernández Por Higinio Esparza Ramírez son pocos o casi nadie quienes a pesar de esa dureza de corazón se han arrepentido, pero el Señor jamás cesa de hablar al corazón, a pesar de que no se quiera escuchar se escucha, aunque no quieren hacerlo prefiriendo seguir alejados de su Creador, no existe disposición a reconocerlo la obsesión continúa rechazándolo, si en el tiempo del Señor el pueblo escogido escuchó, fue sin guardar su palabra en el corazón, hoy es igual, la inmensa mayoría no valora que el verdadero sentido de salvación está en escuchar y practicar su Palabra, doctrina y cumplir el mandamiento “Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo tu espíritu” y “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” ello infundirá en el alma y corazón armonía, paz y tranquilidad, reconocer que su mandamiento fue para el pueblo que Cristo Nuestro Señor vino a salvar del pecado, si este lo hubiera cumplido, las cosas hoy habrían sido diferentes en el mundo, pero siguió el camino contrario y la consecuencia de rechazar al Hijo de Dios produjo en Israel lamentable dolor y amargura por su propia negligencia, hoy vivimos una cultura en decadencia. Dios Nuestro Señor revela a los siglos por el evangelista San Juan el eminente y excelso de los misterios, inaccesible a la inteligencia humana, pero que el entendimiento da la razón a que debe ser objeto de fe y creer; “El vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron” ¿Y qué es lo suyo? San Mateo revela solemnemente; “Porque el Hijo del Todos sabían… de aventurarse y poner en riesgo la vida, pegaban la oreja al riel para detectar vibraciones. Si las captaban a tiempo, suspendían la osada travesía porque el tren ya estaba cerca. Este es un ejemplo aproximado de lo que se pudo haber detectado en torno al retumbante escape… pero no fueron. “Todo estaba arreglado, hasta las hormiguitas van dejando huella en sus avances subterráneos”, comentaron mordazmente policías jubilados que omitieron revelar sus nombres. (El Cefereso 14 de Gómez Palacio, inaugurado en marzo de 2014, se convirtió en el “hogar” de los reos de alta peligrosidad que existían en México, incluyendo a los “Zetas”. En diciembre de 2012 hubo un motín con un saldo de 25 muertos, entre custodios e internos y tiempo después una multi fuga. El gobierno optó por cerrarlo y sacó a los reos para distribuirlos en penales de otras partes del país. La escapatoria se llevó a cabo por túneles excavados hacia las tierras del ejido 6 de Octubre y sogas hechas con sábanas para trasponer los muros, aparte de los tiroteos con los guardias de las torres de vigilancia. Finalmente fue habilitado como cuartel de la policía y elementos de la secretaría de la Defensa Nacional) De nada sirvieron los adelantos más modernos en equipamiento táctico y tecnológico porque al final de cuentas, el muro desplazado del naciente Cefereso de Gómez Palacio, sólo fue un presagio..

Me gusta esto: Me gusta Cargando...