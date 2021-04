Tigres convulsiona previo al Clásico Regio

Ciudad de México a 21 de Abril de 2021.- La semana previa al Clásico Regio ha sido atípica para Tigres, rumores van y vienen en un escenario que la institución no había vivido en los últimos 10 años: la posible salida de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti es el tema principal en el mundo tigre.

El Tuca, quien llegó a Tigres para una tercera etapa en el Apertura 2010, tiene contrato por lo que resta de la actual temporada, aunque hubo un acuerdo para renovar desde el pasado mes de diciembre… cuatro meses después la firma para renovar sigue detenida, aún y cuando el técnico como el vicepresidente Mauricio Culebro aseguraron que se daría.

A tres días del partido entre Tigres y Rayados, el último en San Nicolás para los felinos en temporada regular, ha trascendido que Ferretti no seguirá al frente del equipo universitario para el próximo torneo. El silencio de la directiva y los mensajes del Tuca hacen evidente una ruptura en las negociaciones.

«Tengo la palabra de honor, de hombre, del compromiso que hicimos hace mucho tiempo, y por alguna situación de viaje de la directiva que ha tratado de confrontar con Mauricio Dohener y CEMEX, por la situación de que son gente muy ocupada y no se ha podido posibilitar el asunto de la firma, pero ya tengo la palabra. Hoy en día con tanta igualdad nosotros somos hombres de palabra, ya sabemos de lo que hablamos, cuando un hombre da la palabra es más serio que la propia firma, en ese sentido no me preocupa. Estoy tranquilo. Tal vez estén ustedes más preocupados o buscando noticias», dijo el Tuca en la conferencia de prensa del pasado lunes en el Estadio Universitario.

Ferretti ha sido complaciente con los medios hablando sobre su renovación, cuando en otras ocasiones dejaba el tema en manos de su directiva, ahora ha tomado la postura de hablar abiertamente sobre el tema y en un par de ocasiones ha soltado: «Tengo la palabra de honor, de hombre», algo que no ha sido bien recibido por la actual dirigencia.

El mal momento que vive Tigres en el Clausura 2021 que los tiene lejos de los puestos protagónicos y como el peor local del torneo parecen ser argumentos suficientes para no seguir bajo el régimen del Tuca, además de que se fue entre abucheos después del último partido en el Universitario.

Apenas en diciembre Ferretti le dio su primer título internacional a Tigres y en febrero llevó a los felinos a ser el primer equipo de México y Concacaf en una final del Mundial de Clubes, hoy la historia parece ser distinta.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet