Tiene EU en custodia a 20 mil 273 niños migrantes

Washington a 08 de Abril de 2021.- Un total de 20 mil 273 niños que ingresaron de forma irregular a Estados Unidos y sin compañía adulta están en custodia federal, según cifras dadas a conocer ayer por los departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el de Seguridad Nacional (DHS, ambos por sus siglas en inglés). La cifra representa un incremento respecto a los aproximadamente 18 mil de la semana pasada.

Los datos se conocieron cuando el gobierno del presidente Joe Biden revisa 5 mil 600 casos de menores migrantes para identificar si fueron separados de sus padres en la frontera con México bajo el mandato del ex presidente Donald Trump, indicó un funcionario del DHS.

Se espera que la revisión encuentre un pequeño número de separaciones adicionales, además de los miles identificados mediante los litigios en curso, señaló el funcionario.

En este contexto, se viralizó un dramático video en el que un niño de unos 10 años pide ayuda al ser encontrado el 1º de abril por agentes de la Patrulla Fronteriza, tras deambular toda la noche por el desierto en la región del Valle del Río Grande.

El menor rompe en llanto y camina hacia el agente de la Patrulla Fronteriza, quien grabó el video, y clama por ayuda tras contarle que fue “botado” cerca del río Bravo. “¿Me puede ayudar?”, implora el pequeño, quien a la pregunta de qué le sucedió, dijo: “Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”.

El agente preguntó: “¿No vienes con mami o con papi o con alguien?”, a lo que respondió: “¡Nadie, yo venía en un grupo… y al final me dejaron botado y vine aquí a pedir auxilio!”

Y agregó: “Yo vengo, porque si no, ¿a dónde me voy a ir? Tal vez me pueden robar, secuestrar o algo y tengo miedo”.

El chico, cuya nacionalidad y edad no fue divulgada, se encuentra bien y en breve estará bajo custodia del HHS.

El video fue grabado apenas dos días después de que la Patrulla Fronteriza filmó cuando dos traficantes de personas arrojaron a dos niñas ecuatorianas sobre el muro con México.

Por lo pronto, se informó que Long Beach, California, aprobó albergar de forma temporal hasta a mil menores migrantes no acompañados en el centro de convenciones de la ciudad.

El ayuntamiento aceptó por unanimidad un plan para colaborar con el gobierno federal en el establecimiento de un albergue en las instalaciones en expansión.

El contrato con el gobierno federal comenzará en los próximos días y terminará el 2 de agosto, a más tardar. El alcalde, Robert García, dijo que los menores, que no tendrían por qué ocupar el recinto todos a la vez, podrían comenzar a llegar en una o dos semanas.

Centros de convenciones de Dallas y San Diego también se han convertido en alojamientos de emergencia para los menores no acompañados que estaban en las abarrotadas instalaciones de la Patrulla Fronteriza. Tras ser procesados por ésta, los niños pasan a cargo del HHS antes de ser entregados a un patrocinador, que suele ser uno de los padres o un familiar cercano.

Y el enviado especial del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, llegó ayer a El Salvador para discutir con el presidente Nayib Bukele los esfuerzos conjuntos e integrales de ambos países para abordar las causas principales de la migración irregular desde y a través de la región.

