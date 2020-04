Temporada más difícil es entre abril y mayo: Hugo López-Gatell

Ciudad de México a 13 de Abril de 2020.- Derivado de la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus en México, la Secretaría de Salud (SSa) lanzó la convocatoria de Médicos del Bienestar, una campaña que busca reclutar todo el personal médico posible para atender la crisis sanitaria que trajo el COVID-19.

Así lo dio a conocer Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, en su cuenta oficial de Twitter.

Acompañado del doctor Alejandro Svarch Pérez, miembro de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, invitaron a todas las doctoras y doctores a inscribirse en la convocatoria para atender a quienes lo necesiten.

“Hacemos un atento llamado a todas nuestras doctoras, a todos nuestros doctores; a nuestras enfermeras y enfermeros; a los generales y a los que poseen algún tipo de especialidad en neumología, infectología, terapia intensiva o anestesiología, a que nos ayuden a enfrentar juntos esta epidemia. Por favor únete a Médicos del Bienestar y ayúdanos a esta labor que nos encarga el país”, instó Svarch Pérez.

Asimismo, López-Gatell adelantó que en los meses de abril y mayo “vamos a tener la temporada más difícil de esta epidemia”, pues aseguró que van a haber muchos pacientes y que por lo mismo, van a necesitar de mucho personal para poder brindar atención en los hospitales: “Necesitamos personal competente […] Ayuda a México. Todos juntos podremos lograrlo”, cerró en su mensaje el subsecretario de promoción y prevención de la salud.

En contraste, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió, en un video que subió a YouTube, que le gustaría empezar a levantar sistemáticamente la cuarentena a partir del 10 de mayo.

“A mi me gustaría, pero yo no decido. No soy todólogo. Me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar, gradualmente, desde luego con todo cuidado con todas las recomendaciones, empezar el 10 de mayo. Me gustaría muchísimo. Por que espero que para entonces ya vayamos de salida, pero digo, yo no soy especialista”, expresó en un video que publicó la tarde de este domingo. El mandatario nacional también adelantó que el jueves 16 de abril, los verdaderos especialistas del sector salud informarán sobre la curva epidémica que proyectan con base en el comportamiento del COVID-19 en México. Ellos serán quienes expliquen cuándo estiman el periodo más crítico del coronavirus en tierra azteca y, al mismo tiempo, explicarán cuándo esperan que se salga de la emergencia sanitaria.

El mandatario nacional también aprovechó la oportunidad para informar que hospitales privados se sumarán al sector salud federal y apoyarán al pueblo de México con parte de sus espacios para combatir al coronavirus.

Cabe mencionar que esta enfermedad no se ha detenido en el país. Desde el 30 de marzo, el gobierno federal declaró oficialmente que México se encuentra en la Fase 2 de la epidemia, lo que significa que los casos nuevos de COVID-19 son comunitarios; sin embargo, desde el 5 de abril, López-Gatell explicó que es inevitable pasar a la Fase 3 y la dependencia estima que esto pudiera ocurrir en pocas semanas.

La Fase 3 se caracteriza por dos elementos fundamentales; el primero es la propagación dispersa que se empieza a conglomerar por vínculos difícilmente rastreables. La otra refiere a la sobrecarga del sistema de atención médica, particularmente las áreas de terapia intensiva de los hospitales.

La Secretaría de Salud informó que el número de pacientes por coronavirus en México subió a 4 mil 661 y las víctimas fatales asociadas a esta enfermedad es de 296 . Así lo dio a conocer José Luis Alomía, director general de epidemiología, en la conferencia de prensa del domingo 12 de abril. El domingo de la semana pasada eran 2 mil 143 casos y 94 decesos, lo que significa que en una semana se incrementaron en 2 mil 518 casos y 202 muertos.

