Supuesto ‘amante’ de Kanye West confiesa que sólo buscaba desprestigiarlo

(AGENCIAS)

12 de Enero de 2021.- Desde que comenzaron a circular los primeros rumores de que Kanye West y Kim Kardashian estaban a punto del divorcio, al rapero se le han atribuido varios romances sin confirmar con otros famosos.

Hasta ahora ninguna de las historias atribuidas al rapero han sido comprobadas, de hecho, el último rumor acaba de ser aclarado por el supuesto tercero en discordia.

Primero fue el popular maquillador Jeffree Star, con quien se aseguró que le había sido infiel a la mamá de sus cuatro hijos, aunque el ‘tercero en discordia’ se apresuró a aclarar que esa historia era falsa, y hace unos días otra estrella de TikTok, Cole Carrigan, afirmó que se había reunido con el músico en un hotel de la cadena W en una cita organizada por su antiguo guardaespaldas, Steve Stanulis.

Ahora el joven -que tiene más de 300 mil seguidores en la plataforma de vídeos- pidió perdón públicamente al matrimonio tras recibir una carta de Stanulis, que niega rotundamente su historia.

En dicha carta, el ex guardaespaldas, menciona que está dispuesto a emprender acciones legales en su contra. Aunque no ha reconocido en ningún momento que inventara toda la historia, sí ha admitido que su intención era dañar la reputación de Kanye como castigo por su posicionamiento político de los últimos años (por el apoyo a Donald Trump).

«Para no ser demandado y acabar en los juzgados, tengo que disculparme con el señor West y Kim Kardashian West, así que… Kim, si estás viendo esto, lo siento. Sinceramente, solo hice lo que hice porque tu marido votó por Trump y no podemos tolerar ese tipo de payasadas en Estados Unidos», afirmó Carrigan, que espera que la celebridad no le guarde demasiado rencor.

El video de aclaración fue compartido en las redes de Carrigan.

