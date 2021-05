Supervisa AMLO construcción de rompeolas en Salina Cruz

Ciudad de México a 09 de Mayo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este domingo la construcción del rompeolas en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, la cual tendrá una inversión de 4 mil 600 millones de pesos y una vez terminada será concesionada por la Secretaría de Marina (Semar).

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el mandatario explicó parte del proceso de las obras que en este momento se realizan, como lo es la colocación con grúas de piedras y moldes de concreto.

“Estamos haciendo este rompeolas. Imagen en un muelle de 1.6 kilómetros y para eso estamos utilizando estas piedras y esos moldes de concreto. Todo esto se coloca con estas grúas, pero esto significa avanzar sólo un 20 por ciento, el 80 por ciento se va realizando acarreando la piedra desde el muelle con esa barcaza”, comentó.

Aclaró que los recursos son parte del presupuesto y no de un financiamiento como ocurría antes, ya que, afirmó, hoy día se cuentan con los recursos necesarios debido a las políticas implementadas para enfrentar la corrupción y los lujos dentro de su administración, las cuales han causado que haya un ahorro económico para destinar a distintas obras.

“Estaremos terminando a finales del año próximo con una inversión de 4 mil 600 millones de pesos. Ya no se usan los PIDIREGAS \, todo eso que resulta oneroso porque hay que pagar mucho por financiamiento, ¿cómo tenemos dinero del presupuesto y no se recurre a financiamiento? Porque no hay corrupción, allí está la clave de todo y porque estamos ahorrando, no hay lujos en el gobierno”, dijo.

López Obrador además destacó que este tipo de obras son importantes para la generación de empleos, así como para el bienestar y desarrollo del país.

Confió en que este rompeolas esté terminado a finales de 2022 para ser entregado a la Secretaría de Marina para su manejo.

“No se va a concesionar a particulares y mucho menos a extranjeros, es un asunto de soberanía, esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Semar”, aseveró.

