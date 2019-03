¡Stashing dentro de una Relación!

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Ufff, ya sabemos que conforme avanza la vida, avanza también con ella la tecnología, los procesos, las personas, las actitudes, los pensamientos, las restricciones, las reglas, y nosotros junto con ella y nuevas expresiones se van agregando a nuestro elevado y muy ilustrado léxico.

Ahora una de las nuevas tendencias en palabras, es la llamada Stashing, ¿alguien de ustedes sabe el significado?, quizá no; pero sí, muchas personas se sienten identificados con ella.

Empezaré este tema con su significado. STASHING: Es un concepto conocido pero que significa algo que hace muchos años ya podemos ver. Se trata de cuando tu pareja, o la persona con la que sales, no te presenta a nadie en su vida. Básicamente te esconde de sus amigos y familiares.

Pero he de decir que este tipo de circunstancia se da básicamente, cuando tu relación ya lleva un tiempo considerable, y tú sigues fuera de los reflectores, nadie sabe absolutamente nada de ti, ni siquiera saben que tu pareja tiene una relación.

El Shasting se da tan frecuentemente y en todos lados, y a veces dejamos pasar el tiempo, las cosas y de repente te invade la idea del porqué no conoces el mundo de esa persona que amas, no conoces a ningún integrante de su familia, sus amigos, jamás te ha comentado siquiera que quiere presentarte a alguien ni por casualidad.

La verdad de las cosas, aunque para algunos esta nueva tendencia parece descabellada, ya que muchos lo llevan a cabo, para otros es una forma de violencia emocional. Ya que en ocasiones ves a esa persona como parte de tu futuro, y tienes tus planes bastante establecidos para con ella o con él.

Y qué decir ahora con las benditas redes sociales, en donde el Stashing se da en todo su esplendor, créanme que para mí esta definición hasta ahora era algo desconocida, pero cuando comienzas a leer su significado te sientes más identificada con lo que es.

En estos tiempos que estamos viviendo, es más que claro que nuestra vida también se enfoca en lo que se vive y se dice dentro de las redes sociales, en Facebook, en tus estados de WhatsApp, twitter, en Instagram y uff y en tantas y tantas redes más. Es por este motivo, que ahora la nueva tendencia de hacer menos a alguien es a través de la red.

A simple vista puede parecer algo loco e irrelevante tomar en cuenta algo dentro de una red social, pero para muchos es muy importante y más porque en estos tiempo, todo cuanto vivimos lo compartimos con el mundo entero, nos encanta gritar lo bien que estamos, donde estamos, a quien amamos, y esperamos que esa persona tan importante para nosotros ponga su granito de arena, compartiendo un poco de él o de ella a nuestro lado, cosa que jamás pasa ni pasará.

Y eso puede ser debido a que tal vez él o ella no te ve como una relación de larga duración, como algo permanente para su vida, o no te siente lo suficientemente especial para incluirte en su círculo de amistades o hacerte parte de su familia.

Es más que claro que para llevar a alguien a conocer a tu familia, o a tus amistades lleva algo de tiempo, de trato, de saber qué rumbo tomarán juntos, de platicar su futuro. ¿Pero cuando ya todo eso está hecho?, es cuando las dudas te asaltan cada día, es cuando sientes que algo no cuadra en la relación, cuando sientes que están jugando contigo y alguien no está tomando en serio la relación.

El Stashing la verdad puede hacerte sentir mal, ya que tus deseos y pensamientos van dando fuertes giros en tu cabeza, cuando el sentimiento golpetea como una gigante ola en tu corazón y sientes que la única o el único que está siendo serio dentro de la relación tan sólo eres tú. Que la otra parte no tiene ni la más mínima intención de dar a conocer siquiera que sale con alguien, mucho menos llevarte a presentar a sus allegados.

Sabemos que ninguna relación es fácil, que en el amor existen altas, bajas y una lucha constante por mantenerse unidos, que miles de veces nos hará sufrir y llorar. Y que por tal motivo debemos saber que algo es perjudicial para nuestra salud mental y eso no debemos permitirlo, como el caso del Stashing, que aunque parezca algo tonto, es algo tan real que se vive en una relación.

Pero lo más común es todo lo que se vive en una red, cuando ves que tu pareja stalkea a alguien más, cuando sigue a alguien más, cuando comenta publicaciones, cuando sus encorazona son para otra (o), y sus etiquetas llevan otro nombre y no el tuyo, cuando tus publicaciones y fotos son ignoradas por completo y sobre todo cuando todas sus publicaciones dan a entender que está solo en el mundo mundial. Y es en esos momentos cuando te das cuenta que estás siendo total y completamente Stasheado.

Hay que darnos cuenta que en la actualidad, dependemos mucho de todo lo que vemos y subimos a cualquier red. Es por ello que esta nueva tendencia de hacer menos a nuestra pareja es precisamente en el internet.

Y la verdad de las cosas aunque para muchos parezca una total tontería, para otros no lo son; y no existe nada de malo el exponer que tienes una relación con alguien si no tienes cosas que ocultar. Puede parecer tal vez algo exagerado tomar en cuenta una relación, por las demostraciones afectivas públicas; pero si eres correspondido por completo nada costará un corazón más, una palabra de atención, un like para esa persona se supone es parte de tu vida. Es por esta razón en las que hoy en día muchas parejas dan por terminado su noviazgo, porque debido a este tipo de acciones hacen surgir ideas de infidelidad, de mentiras, y te generan inseguridad.

Y a veces es mejor dar por terminada la relación, ya que lo más probable cuando se es Stasheado es que la otra persona quiera seguir apareciendo como “soltera (o)” ante la vista de su familia y amigos y de esta manera no dar explicaciones y seguir haciendo lo que desea y sobre todo es qué, quizá en verdad oculta algo o no te tiene dentro de su lista a futuro; así qué es mejor decir adiós.

Y Bueno amigos antes de ser Stasheado, es mejor nuestro bienestar emocional y terminar con las relaciones dañinas. Aquellos que en verdad nos aman deben demostrar con hechos el significado del amor verdadero.

Los invito a leerme en el Diario Digital e Impreso EXTRA dela Laguna y en mi página de Facebook: Estrellas en el Cielo (Escritor).

