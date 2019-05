«Spider-Man» spoilea cinta «The Avengers: Endgame» en nuevo tráiler

(AGENCIAS)

06 de Mayo de 2019.- nuevo tráiler de la próxima película de Marvel, Spider-Man: Lejos de casa, causó revuelo entre los seguidores de «Los Vengadores» debido a que se revela parte del desenlace de la cinta que actualmente se encuentra en cartelera The Avengers: Endgame.

«Estás a punto de ver el tráiler de Spider-Man: Lejos de casa. Si aún no has visto Avangers: Endgame, detente, pues el siguiente video tiene muchos spoilers», advierte el protagonista, Tom Holland.

En el video lanzado este lunes, aparece el ‘Hombre Araña’ sin su máscara, sentado en las alturas contemplando con tristeza un mural de ‘Iron Man’, e indica que a donde quiera que vaya ve su cara y que realmente lo extraña.

«No creo Tony hubiera hecho lo que hizo, si no hubiera sabido que estarías aquí cuando él se fue», le responde ‘Harold Happy Hogan’, quien era el asistente personal de ‘Iron Man’; tras lo cual, se ve al ‘Hombre Araña’ en acción e incluso es cuestionado por unos policías sobre si él será el nuevo ‘Iron Man’.

«Peter Parker» anuncia que se tomará unas vacaciones, por lo que se rehúsa a hablar por teléfono con «Nick Fury» (Samuel L. Jackson) quien trata de localizarlo, y así se marcha con unos amigos a Europa, hasta donde éste lo irá a buscar acompañado de «Quentin Beck» (Jake Gyllenhaal), mejor conocido como «Mysterio».

«El Chasquido abrió un agujero hacia nuestra dimensión», le explican, por lo que él deduce que existe un multi-verso, y tras lo cual le indican que deben comenzar a trabajar, pese a su renuencia.

Diversas escenas de acción muestran la batalla contra un nuevo enemigo que surge tanto del fuego como del agua, además, «Spider-Man» afirma que el mundo necesita al siguiente «Iron Man» y en una de las tomas se ve usar los característicos lentes del empresario «Tony Stark».

Tanto la escena del mural como la de las gafas, fue usada en las redes sociales por los fans de Marvel para compartir «su dolor» con un poco de humor junto con memes para recordar a este personaje.

Spider-Man: Lejos de casa llegará a la pantalla grande a principios de julio y en su reparto también incluye a Zendaya, como «Michelle Jones», de quien «Peter Parker» está enamorado; así como a Marisa Tomei («May Parker»), Michael Keaton («Adrian Toomes) y Jacob Batalon («Ned»).

