Síntomas de enfermedades cardíacas que ignoramos

31 de Julio de 2018.- Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en todo el mundo, más que cualquier tipo de cáncer u otra enfermedad crónica. Citando un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 17.3 millones de personas murieron en el mundo en el año 2008 como consecuencia de las enfermedades cardiovasculares y se estima que, para 2030, la cifra ascienda a 23 millones de personas al año.

¿Por qué las enfermedades cardíacas causan tantas muertes? Es cierto que muchos de los problemas del corazón son el producto de una mala alimentación, un estilo de vida sedentaria, la contaminación ambiental o el tabaquismo, entre otros. Sin embargo, una de las razones por las que este problema de salud deja tantas muertes en el mundo es porque las personas desconocen las señales de alerta o síntomas y tardan mucho en buscar ayuda profesional para prevenir la peor de las consecuencias. La mayoría de los síntomas de problemas cardíacos no son severos y se pueden llegar a confundir con las señales de otras enfermedades.

Conocer los sintomatología de las enfermedades cardíacas puede ser determinante para salvar la vida; por tanto, informarse y estar al tanto de la misma es una forma más de prevención. A continuación compartimos las 10 señales de alerta de enfermedades cardíacas que no deberías ignorar.

Mareos y dificultad para respirar

Los mareos y dificultad para respirar son señales que pueden indicar un ataque cardíaco. Este tipo de síntomas puede generar a su vez pérdida del conocimiento e indicar anormalidades en el corazón, como es el caso de las arritmias.

Fatiga

Afecta en especial a las mujeres y puede ocurrir durante un ataque cardíaco, o en horas, días o semanas previas al mismo. El hecho de sentirse cansado con frecuencia puede ser una señal de que hay algún tipo de insuficiencia cardíaca.

Por supuesto, este síntoma también puede ser una señal de otra enfermedad o trastorno de salud. Para esto, lo mejor es consultar al médico con el fin de recibir un diagnóstico adecuado.

Náuseas o falta de apetito

Muchas personas experimentan náuseas y vómitos en momentos previos a sufrir de un ataque cardíaco. Además, un síntoma como la hinchazón abdominal asociado con la insuficiencia cardíaca puede interferir con el apetito.

Dolor en el pecho

El dolor en el pecho es un síntoma clásico de los ataques al corazón, pero no en todos los casos se debe a ello. El decano Jean C. McSweeney, asociado de investigación en la Universidad de Arkansas para la Escuela de Ciencias Médicas de Enfermería en Little Rock (Estados Unidos), dijo que este es el primer síntoma que busca toda persona, aunque no en todos los caso de ataque aparece. McSweeney expresa que este dolor se siente como “un elefante sentado en el pecho” pero también puede manifestarse con una molesta sensación de presión o plenitud.

Dolor en diferentes partes del cuerpo

El dolor en el pecho es el más común cuando se está sufriendo de un ataque al corazón. No obstante, este dolor puede extenderse por los hombros, los brazos, los codos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el abdomen. De hecho, en algunos casos el dolor en el pecho no se manifiesta, pero sí en las demás áreas mencionadas.

Pulso irregular

Una alteración en el pulso de manera ocasional se puede considerar como algo normal. Sin embargo, cuando dicha irregularidad viene acompañada de síntomas como debilidad, mareos o dificultad para respirar puede ser una señal de ataque al corazón, insuficiencia cardíaca o una arritmia.

Falta de aire

Perder el aliento sin estar haciendo mayor esfuerzo, o en reposo, puede ser un signo de una enfermedad pulmonar como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Asimismo, podría indicar un ataque al corazón o una insuficiencia cardíaca. Durante un ataque al corazón, la dificultad para respirar o falta de aliento puede venir acompañada de molestias en el pecho, aunque no en todos los casos.

Sudoración

Romper a sudar frío, especialmente cuando se está en posición de reposo, es una señal de ataque al corazón. Este síntoma se presenta previamente al episodio.

Inflamación

Sufrir de una insuficiencia cardíaca puede provocar la acumulación de líquidos en el organismo. La hinchazón se hace evidente en los pies, tobillos, piernas o abdomen.

Palidez o aspecto de enfermo

Muchas personas lucen pálidas o con un aspecto gris antes de sufrir un ataque al corazón. Como la presión arterial puede disminuir mucho, la persona puede lucir visiblemente enferma.

