«Yo también soy Chihuahua»

«Yo también soy México»

Si me preguntas de qué estoy harto

No te puedo contestar

Un nudo en la garganta me limita la palabra

Me enmuina no poder hablar

Pero de algo estoy seguro

Yo aquí vine por el agua a luchar

No sé de a como nos toque

No sé si saldré vivo de este lugar

Me podrán tumbar el sombrero

Pero…

Nadie me arrebata la dignidad

Abraham Méndez ©

