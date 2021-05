Si no atendemos a jóvenes con oportunidades la Delincuencia nos alcanza a todos: Omar Castañeda

Gómez Palacio, Durango a 09 de Mayo de 2021.- El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia para el Distrito 02 Federal, con cabecera en Gómez Palacio, Omar Castañeda, se reunió con jóvenes en el Parque Extremo de Trincheras donde refrendó su compromiso con los estudiantes.

Ahí el candidato de Morena, PT y PVEM habló de la necesidad de que se eliminen las cuotas en la educación pública básica además de ofrecer mayor oportunidad de obtener un espacio para estudiar en las universidades públicas a los jóvenes.

«Que no tengamos que pagar cuotas. Tenemos que impulsar una educación, como lo dice la Constitución, gratuita y de calidad desde el kínder hasta la universidad. En mi posición en el Municipio apoyé el crecimiento de mil a 12 mil becas. Yo salí de Trincheras, quiero que al igual que yo otros jóvenes puedan lidiar con un barrio complicado tener mayores oportunidades. Si no atendemos a la juventud con oportunidades la delincuencia nos alcanza a todos», señaló Omar Castañeda, mismo que recordó su paso por el internado Francisco Zarco donde estuvo 6 años pues al ser el sexto de 9 hermanos la situación económica era difícil.

Señaló que durante mucho tiempo, el mismo que gobernó el PRIAN, los jóvenes fueron reprimidos.

«Ahora las candidatas del PRIAN se espantan porque nuestros jóvenes pueden recibir 4 mil pesos al mes pero no se espantaban cuando los expresidentes ganaban 5 o 6 millones de pesos al mes de pensiones que ya les retiró Ya Saben Quién», indicó.

Omar Castañeda apuntó que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción porque los jóvenes son el presente y el futuro de México así como su mayor potencial.

«Tenemos que iniciar la revolución de las conciencias y la revolución electoral donde Morena arrase el 6 de junio. Juntos podemos llevar a los políticos que necesitamos al Congreso de La Unión y la Congreso del Estado, no podemos apoyar a políticos que no conocen la realidad de nuestra gente».

Los jóvenes ahí reunidos en el Parque Extremo coreaban con gran ánimo y al mismo tiempo la frase «El joven estudiando también está luchando!», mientras alzaban la voz, por lo cual Castañeda agradeció el apoyo, la buena vibra y la energía de toda la multitud.

