Secretaría del Trabajo de Coahuila Oferta en la Laguna 50 vacantes para ingresar al Ejército

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 07 de Agosto de 2020.- El Gobierno de Coahuila, a través de su Secretaría del Trabajo y del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Laguna, ofertará más de 50 vacantes para operarios del Ejército y soldados de Infantería que se integrarán al 33 Batallón de Infantería de la XI Región Militar, con sede en esta ciudad.

Raúl Alejandro Garza del Valle, titular del SNE Laguna, compartió que será el 6 y 7 de agosto, entre las 10:00 y las 14:00 horas, cuando se reciban currículos en el correo: snetorreon@hotmail.com para quienes estén interesados en estas plazas.

El año pasado reclutaron para ingresar a la Guardia Nacional y respondieron entre 300 y 400 mujeres y hombres, por lo que no descarta que se tenga una buena respuesta de los laguneros ante esta convocatoria laboral.

“Estas vacantes son para varones y es una buena oportunidad para hacer carrera en el Ejército”, declaró.

De los beneficios de ingresar, enlistó: Seguro de vida, estabilidad laboral y desarrollo profesional, sueldo superior al salario mínimo, uniforme y equipo, crédito hipotecario, servicio médico, vacaciones y otros beneficios sociales.

Garza del Valle explicó también los requisitos: edad entre 18 y 28 años, soltero, tener buena salud física y mental, buena presentación, no descendencia, no antecedentes penales, no tatuajes ni perforaciones y no pie plano.

La dinámica es que los interesados deben enviar su Currículo Vitae al correo del SNE Laguna, posteriormente la Onceava Región Militar los contactará y los va a estar citando “en nuestras instalaciones”, dijo el servidor público. Se ubican en calle Zaragoza 148 bis Sur, en la colonia Centro.

La documentación que será necesaria es: acta de nacimiento original y una copia no mayor a 3 meses; cartilla del servicio militar liberada; certificado de estudios, mínimo de secundaria; copia de la CURP ampliada a un 200 por ciento y comprobante de registro ante el SAT.

Copia del INE ampliada al 200 por ciento, cuya firma debe coincidir con la firma de la cartilla del servicio militar; comprobante de domicilio en original y copia ampliada al 140 por ciento, y carta de antecedentes no penales expedida por el Director -del penal-.

El SNE Laguna pone a disposición del público sus teléfonos para cualquier duda o aclaración: 871 712 2760, 871 711 1581 y 871 711 1582, puntualizó Garza del Valle.

