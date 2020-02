Sebastián Rulli responde a los rumores del embarazo y boda con Agelique Boyer

(AGENCIAS)

25 de Febrero de 2020.- El relación entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli está mejor que nunca, la pareja comparte en cada oportunidad, en sus respectivas cuentas de Instagram, mensajes en los que «gritan su amor a los cuatro vientos», pero a pesar de esa completa cercanía y felicidad, aún no darán el siguiente paso y el protagonista de El dragón negó los rumores que afirman que Angelique espera a su primer bebé.

«Estamos muy felices y queremos mantenernos así (sin casarse), no es una necesidad para que nuestra relación siga bien (…) El Photoshop se usa para todo y también para mal, no pasa nada, no estaba mostrando nada, sólo le quitaron el traje de baño, yo lo he hecho sin programa, así que no pasa nada.

Explicó Sebastián, para aclarar si pronto llegarán al altar, así como las supuestas fotografías en las que Angelique aparecía sin ropa. Otro rumor que Rulli quiso desmentir a través de este medio, fue el supuesto embarazo de la actriz; relajado el actor pidió al público no dejarse llevar por las fake news.

«Mira, tampoco es una necesidad (un bebé), estamos muy bien, eso es una decisión de la vida, si toca, toca; la verdad no lo estamos buscando, Angie empieza a grabar la semana que viene, está muy concentrada en su trabajo, es una excelente actriz y muy comprometida… evidentemente no va a hacer eso (embarazarse)», explicó Sebastián.

Sebastián aceptó que no toma en cuenta la información que se publica con respecto a la llegada de un bebé: «No hay ninguna controversia en decirte que no es cierto».



Rulli también aprovechó para externar su apoyo a la iniciativa #UnDíaSinNosotras, que invita a un paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo.

«Me parece genial, me encanta la idea, la apoyo firmemente. Estoy convencido de que las mujeres necesitan expresarse y estamos los hombres y toda la ciudadanía apoyándolas, Angelique es mujer y está totalmente consciente», dijo Rulli, quien también aceptó que está preocupado por la seguridad de su hijo y habla cada vez que puede con Santiago para que se cuide.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...