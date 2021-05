Se Reúne Omar Castañeda con representantes de la Canirac

Gómez Palacio, Durango a 1 de Mayo de 2021.- Omar Castañeda, candidato a diputado federal por el Distrito 02, de la coalición, Juntos Hacemos Historia, se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en un conocido restaurante de la ciudad de Gómez Palacio.

Castañeda González mostró su propuesta

legislativa y habló de la necesidad de contar con mejor infraestructura para promover la inversión.

«Como funcionario público siempre he sido abierto, siempre he dado informes públicos de labores y me ha tocado trabajar con la Cámara y he tratado de ser siempre un facilitador en todo lo que ha caído en mis manos. Creo que podemos seguir caminando juntos», señaló.

Guillermo Martínez, presidente de la Canirac, mencionó que los créditos que en ocasiones se requieren en la industria restaurantera son mucho más elevados a los que se han venido proporcionando.

Castañeda estuvo de acuerdo en que se requiere más apoyo en ese sentido pero no solo del gobierno federal sino del estatal, mismo que ha abandonado a los comerciantes locales para apoyar principalmente a los de la capital duranguense.

«Lo primero es estar en contacto con ustedes y mi compromiso eso estar aquí después del 6 de junio. La idea es poder armar las propuestas de forma conjunta, ver las opciones de financiamiento quizá a través del Banco del Bienestar ver esquemas, analizar posibilidades de créditos blandos para los comerciantes, los empresarios, los restauranteros», apuntó.

Recordó que lamentablemente las autoridades estatales representadas por el PRIAN siempre han dado un trato de segunda a La Laguna y señaló que ppr ejemplo en materia de infraestructura, aunque Gómez Palacio aporta al estado el 43% de la producción bruta total recibe en cambio apenas el 11% en obra pública.

«Y lo seguimos viendo, al quinto año el gobierno estatal solicitó un préstamo bancario de 1,800 millones de pesos por lo cual de forma proporcional le deberían de tocar más de 600 millones de pesos y en lugar de eso buscan financiar con 150 millones un proyecto mocho de un paso a desnivel», señaló.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet