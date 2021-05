Se necesita impulsar a los jóvenes: Lily Leal

Torreón Coahuila a 08 de mayo de 2021.- «Es importante dar ese impulso que los jóvenes necesitan, porque si bien somo un municipio en que existen un importante número de universidades, al egresar los nuevos profesionistas no encuentran empleo ni el apoyo para poder generar ingresos», expresó Lily Leal, candidata a la Presidencia Municipal de Torreón por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Es por ello que la candidata durante sus recorridos de campaña a llevado a los jóvenes su mensaje de propuestas, «los jóvenes también son importantes, son el presente y el futuro de nuestra sociedad, por ello tengo dentro de mis propuestas acciones que los respalden para encontrar trabajo cuando egresen, donde se mejoren las condiciones de los servicios públicos de la ciudad para que más empresas se posicionen en Torreón y contraten a la mano de obra local», puntualizó.

Asimismo, dijo la candidata, «impulsaré el que se brinden incentivos a las empresas que nos demuestren que tienen dentro de su planta laboral a recién egresados, jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad, para con ello poder otorgar oportunidades a todas y todos», recalcó.

De igual forma, manifestó que el apoyo a las oportunidades en la educación es de suma relevancia, por lo que dentro de sus propuestas está el otorgar becas para que niñas, niños y jóvenes continúen acudiendo a la escuela.

DEBEMOS RESTACAR LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

También la candidata externo que los espacios públicos y de recreación, debe ser un trabajo primordial, para ofrecer no sólo a los jóvenes, sino también a todas las familias torreonenses, estas áreas de esparcimiento, para con ello evitar que la juventud se distraiga en otras actividades que no les dejaran nada benéfico a sus vidas.

«Se debe dar rescate a los espacios públicos, a las plazas de las colonias, a todas esas áreas de esoarcimiento, porque durante mi recorrido de campaña me he dado cuenta que estos puntos los tienen en el olvido, totalmente sin mantenimiento, llenos de basura, y no solo es injusto para la imagen de la ciudad y el medio ambiente ñ, sino todavía es más injusto que las familias de Torreón estén viviendo alrededor de esas condiciones de vida», concluyó.

