Se llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo en Lerdo

Lerdo, Durango a 23 de Marzo de 2021.- En el marco del día internacional de la mujer, este martes se llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo, la cual se realizó de forma presencial, con la participación de 20 empresas de la Región Lagunera.

Para dar la bienvenida a la feria del empleo, el presidente municipal Homero Martínez Cabrera, agradeció a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la realización de este evento donde se ofertan oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas, hizo referencia a la importancia de que las familias tengan un ingreso económico, el cual dijo, favorece el fortalecimiento del tejido social.

Mencionó que en Lerdo se han creado las oportunidades para la reactivación económica, buscando en todo momento nuevas empresas con ofertas de trabajo, como lo es la empresa de fertilizantes TARAFERT, la cual anunció que en un lapso de 2 a 3 meses comenzará su construcción en el municipio, ofreciendo 2,500 empleos directos con una excelente retribución salarial.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Israel Soto Peña, agradeció a los empresarios y empresas de la región por darse cita en la plaza principal para ofertar cerca de 300 vacantes disponibles, desde operarios hasta profesionistas.

El funcionario reconoció que Lerdo siempre ha sido una ciudad aguerrida en donde, cada vez que se realizan este tipo de ferias, se obtenido una buena respuesta por parte de la ciudadanía, «recientemente ha estado el gobernador en esta región y nos ha dado grandes noticias, porque Lerdo sabe que es el momento de recuperarse sin bajar la guardia, queremos un Durango con acceso igualitario con oportunidades laborales» puntualizó.

Además, se realizó la entrega de reconocimientos del programa Fomento al Autoempleo, dirigido a personas que dominan un oficio y requieren de herramientas para ejercer sus actividades, el beneficiado de este programa fue Luis Fernando Zamora González, quién en su discurso de agradecimiento, reconoció el trabajo del presidente municipal Homero Martínez por hacer un cambio muy grande en los proyectos que está realizando.

«En otras administraciones no se había tenido tanto avance como lo es en este primer año y medio de su gobierno» hizo énfasis, también habló sobre el esfuerzo que representa para los empresarios lerdenses cumplir con este apoyo, el cual fue de mucha necesidad debido a la pandemia del COVID-19.

Finalmente, se llevó a cabo el corte de listón para la inauguración de la Feria de Empleo 2021, donde participaron además el subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, Luis Alarcón Jaques; el secretario del Ayuntamiento José Dimas López Martínez; el regidor y presidente de la comisión de Fomento Económico, José Guadalupe Padilla, así como representantes de Empresarios lerdenses ELAC y CANACINTRA en Gómez Palacio.

Algunas de las empresas presentes fueron, Pollo Feliz, MEMOREX S.A. de C.V., BBM, STAFFING PROVIDING YOU WITH TALENT YOU NEED, Totalplay, Traper, Global bodega Aurrera, Pilgrim’s, Soriana, NUPLEN, Henniges automotive, MSPV seguridad privada, LALA, Cooperativa agropecuaria, OXXO, Instituto duranguense de educación para adultos (IDEA), Trebotti.

Las direcciones municipales y estatales que colaboraron para esta actividad fueron: Prevención Social con la fumigación y Sanitización del espacio, Tránsito y Vialidad con la clausura de la Av. Sarabia, Eventos Especiales con la coordinación, Fomento Económico con la organización de las empresas invitadas y el Instituto de la Juventud con el registro previo de los buscadores de empleo.

