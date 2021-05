“Saquen a Mariana, mi esposa, de esto”: Samuel García

Ciudad de México a 11 de Mayo de 2021.- El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno Nuevo León, Samuel García, reaccionó a las investigaciones de la FGR en su contra y pidió “puntualmente a la Fepade (ahora Fede), a las autoridades, que saquen a mi familia de esto, que saquen a Mariana, mi esposa, de esto, que saquen al papá de Mariana de esto”.

La Fiscalía General de la República informó anoche que “se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel “G”, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de ésta, Jorge “R”; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

“Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”, apuntó la FGR.

Samuel atajó: “de lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas, no hay más, la gente lo sabe y por eso nos apoya, vamos a estar todo el día haciendo campaña en Monterrey por si alguna autoridad quiere ir a requerirme ahí me pueden notificar”. Hasta ahora, dijo, “no he sido notificado de absolutamente nada” y “no conozco las supuestas carpetas”.

El emecista contó que ayer estaba en una cena familiar por el Día de las Madres, cuando por medios y las redes se enteró del comunicado de la FGR, “en el que se detallan que hay supuestas denuncias de unos supuestos ciudadanos y que se van a abrir unas supuestas carpetas que al día de hoy no conozco y no conocemos y que no nos van a distraer, vamos a seguir en campaña, vamos a ganar por más de 20 puntos”.

“Todo está conforme a la ley. No hay absolutamente nada (irregular) en esta campaña”, comentó esta mañana.

Dante truena contra AMLO

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, encabezó la conferencia de esta mañana en Monterrey y se lanzó contra el presidente AMLO, a quien le pidió sacar las manos del proceso electoral.

“El Presidente está aturdido, desesperado, desquiciado y se mete a temas que están vedados expresamente por la ley”, indicó.

“El presidente está extraviado, abusivamente está interviniendo, cuando se supone que la FGR es autónoma”, anotó.

“Se mete a los temas de su interés y no a los de interés de la patria, los mexicanos quieren que controle la seguridad, que lleve adelante políticas públicas en materia de salud… Necesitamos un presidente que se dedique a gobernar y gobernar bien”, expuso.

“Le exigimos que saque las manos del proceso electoral y asuma su responsabilidad de presidente… Andrés Mauel queremos que seas presidente de México no líder faccioso”, pidió.

“Samuel García tiene todo el respaldo de todos los órganos de dirección de MC, no vamos a permitir ningún atropello, estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

“Hay mujeres y hombres dispuestos a luchar, no los vamos a dejar solos porque aquí hay liderazgos de una nueva generación, gente que quiere dejar de lado la vieja política que también tú representas… No nos vamos a distraer en celadas, subterfugios… Andrés Manuel es muy mañoso, él cree que gobernar es hablar… No hay plan B porque no habrá plan B… (AMLO) actúa como jefe de pandilla ante la falta de resultados de los candidatos de Morena”, concluyó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet