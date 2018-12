Santos nombra a sus guerreros de honor y presenta piel conmemorativa

Torreón, Coahuila a 14 de Septiembre de 2018.- Comenzaron los Festejos del 35 Aniversario del Santos Laguna, con a distinción de “Guerrero de Honor” para los ex jugadores Juan Flores y Rafael Figueroa, además de la presentación del jersey conmemorativo.

El hondureño, Juan Flores, quien militara con los comarcanos en sus inicios y quien fuera artífice en el equipo que logró salvarse del descenso a finales de los ochenta y principio de los noventa, se mostró agradecido y aceptó que nunca imaginó que su nombre quedaría por siempre grabado en el Estadio Corona.

“La verdad es que no me imaginaba todo esto, porque soy extranjero y mi país no es un fútbol fuerte en el área pero Santos me dio a conocer y mi nombre quedará grabado en este estadio y es algo que tampoco me imaginé. Cuando llegué a este equipo habían tantas cosas que no eran tan buenas pero, con todas esas dificultades le llegué a tener mucho cariño a la camiseta, sufrimos mucho y ahora es una gran recompensa”.

De igual manera, Rafael Figueroa reconoció la emoción y la satisfacción de saberse elevado al grado de “Guerrero de Honor”.

“Es un sueño, cuando era chico iba al estadio y veía jugar a mis ídolos, me emocionaba mucho y deseaba la oportunidad de poder jugar, de pisar la cancha y cuando vives todo un proceso, vives tu sueño, es un orgullo enorme portar esta playera. Estar a un lado de mis ídolos es algo que no se puede imaginar de toda la emoción y alegría que siento”.

Al margen de la ceremonia se presentó el nuevo jersey que celebra los 35 años de vida de los albiverdes, el cual fue diseñado por la firma mexicana Pineda Covalín y que luce en detalles imágenes que representan al desierto del norte de México. Esta camiseta saldrá a la venta el próximo domingo con una edición limitada a 1983 ejemplares.

