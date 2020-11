Santos Laguna: Julio Furch nunca se vio como capitán de los Guerreros

Torreón, Coahuila a 18 de Noviembre de 2020.- El rol de capitán conlleva mucha responsabilidad en cualquier equipo de Primera División y aunque el delantero Julio Furch no imaginaba que llegaría tal reconocimiento para él, ha disfrutado mucho su etapa de líder en Santos Laguna.

“No, la verdad que no. Sinceramente nunca me veía en el rol de capitán, pero cuando le tocó ser a Jonathan el capitán me quedé como segundo y ahí empecé ya a palpar un poco más menos, me imaginaba que Jonathan iba a estar más años aquí o que quizás se iba a retirar aquí pero bueno, se fue y me quedó el gafete que obviamente lo tomé con mucha responsabilidad, apoyándome mucho en mis compañeros”, expresó.

Furch considera que el plantel de Torreón cuenta con cualidades que les hacen un equipo sano y presta especial atención a los jóvenes del club.

“Es un equipo muy sano, muy joven y eso me ha facilitado un poquito más las cosas. Ahora que soy el más grande del grupo trato de hablar en el vestidor con los más jóvenes, por ahí si tienen un descarrilo hay que tratar de acomodarlo, que estén prendidos, que es el futuro de ellos. Con el esfuerzo y el respeto siempre se llega lejos y así que tratar de inculcarle eso que es lo que me han dicho a mí”, apuntó.

