Santistas levantan la mano en Selecciones Nacionales de México

Torreón, Coahuila a 21 de Mayo de 2019.- Una importante cantidad de elementos de las diferentes ramas y categorías de Club Santos Laguna, continúan haciéndose presentes a nivel Selección, teniendo la oportunidad de representar a los Guerreros en certámenes a nivel internacional, en los que han ganado experiencia gracias al roce con escuadras de primera categoría.

Mayo ha sido un mes positivo para los seleccionados santistas, que han conseguido logros destacados y actuaciones sobresalientes.

En el cierre de este mes y en junio, se presentan en el camino de México competencias de alto nivel, siendo el objetivo de cada uno de los integrantes de la institución albiverde, aportar en todo sentido a sus equipos.

Les presentamos información detallada sobre las recientes convocatorias de futbolistas albiverdes:

Jonathan Orozco / Selección Nacional de México

Preparación Copa Oro / México y Estados Unidos

5 de Junio vs. Venezuela (Amistoso)

9 de Junio vs. Ecuador (Amistoso)

15 de Junio vs. Cuba

19 de Junio vs. Canadá

23 de Junio vs. Martinica



Wendy Toledo, Alexxandra Ramírez y Andrea Hernández / Selección Nacional de México

Femenil Sub 20

Torneo Sud Ladies Cup / Francia

8 de Mayo vs. Japón

10 de Mayo vs. Corea del Norte

12 de Mayo vs. Haití

15 de Mayo vs. Francia

18 de Mayo vs. Gabón



Gerardo Arteaga, Jesús Angulo y Eduardo Aguirre / Selección Nacional de México Sub 22

Preparación Torneo Maurice Revello / Francia

31 de Mayo vs. Holanda (Amistoso)

3 de Junio vs. Bahréin

6 de Junio vs. Irlanda

9 de Junio vs. China



Adrián Lozano / Selección Nacional de México Sub 20

Copa del Mundo Sub 20 / Polonia

23 de Mayo vs. Italia

26 de Mayo vs. Japón

29 de Mayo vs. Ecuador



Santiago Muñoz / Selección Nacional de México Sub 17 (Campeona del certamen)

Campeonato de la Concacaf Sub 17 / Estados Unidos

1 de Mayo vs. Jamaica

3 de Mayo vs. Bermuda

5 de Mayo vs. Trinidad y Tobago

12 de Mayo vs. El Salvador

14 de Mayo vs. Haití

16 de Mayo vs. Estados Unidos



Luis Vega / Selección Nacional de México Sub 15 (Campeona del certamen)

Torneo Gradisca 2019 / Italia

28 de Abril vs Eslovenia

30 de Abril vs. Estados Unidos

2 de Mayo vs. República Checa

4 de Mayo vs. Japón

