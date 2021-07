Santiago Muñoz queda fuera del primer equipo de Santos

Torreón, Coahuila a 15 de julio de 2021.- La directiva de Santos Laguna respaldó la decisión del entrenador Guillermo Almada de no incluir al delantero Santiago Muñoz en el primer equipo y mantenerlo como jugador del equipo Sub 20 en caso de no llegar alguna oferta para ficharlo.

Así lo expresó Dante Elizalde, presidente del club, donde atribuye la decisión del cuerpo técnico al poco compromiso que Muñoz mostró durante la pretemporada, en busca de cumplir su ambición de jugar en Europa.

“Estaba contemplado en el equipo. Toma la decisión el cuerpo técnico de que él, en virtud de esta intención de salir a Europa, pues continúe su preparación en Torreón y continúe formándose en la categoría sub 20, que es a la que él pertenece”, explicó el directivo.

Según Elizalde, Santos apoyará la decisión de Muñoz para jugar en Europa, siempre y cuando existan ofertas formales, a pesar de mantenerse en contra de la decisión del jugador debido al tiempo restante del contrato y el desarrollo que el club considera adecuado.

El delantero de 18 años despuntó en 2019 cuando disputó el mundial sub 17 con la Selección Mexicana, al mostrar sus condiciones como definidor y creador de oportunidades. Con el primer equipo de Santos, ha disputado 19 partidos, con tres goles y tres asistencias. Actualmente, le queda un año de contrato

Si llega una oferta concreta, Santiago Muñoz será el segundo futbolista surgido de la comarca lagunera que se marcha a Europa en años consecutivos, luego de concretar en 2020 el traspaso de Gerardo Arteaga al futbol de Bélgica.

