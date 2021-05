Romántico gesto de Biden con su esposa

(AGENCIAS) 02 de Mayo de 2021.- Usuarios de Internet no han podido dejar pasar desapercibido un tierno momento que protagonizó el presidente estadounidense Joe Biden, e incluso las comparaciones con su antecesor no faltaron. Recordemos que Donald Trump y Melania protagonizaron todo menos románticos momentos frente a la prensa, empezando por los desaires que ella hizo al entonces presidente Estados Unidos, sin olvidar las veces que Trump se adelantó y la dejó caminando sola.

Pero, la imagen de la semana se la llevó el recién electo presidente de Estados Unidos, quien detuvo su marcha hacia el avión presidencial para recoger una flor diente de león y regalársela a su esposa, Jill Biden.

Los hechos ocurrieron este jueves, cuando la pareja presidencial se dirigió a Georgia para encabezar un mitin con sus partidarios. En su visita a Atlanta, los Biden se reunirán con el expresidente Carter, el ex presidente vivo de mayor edad, y su esposa, la ex primera dama Rosalyn Carter.

El viaje sigue inmediatamente al discurso del presidente en una sesión conjunta del Congreso el miércoles por la noche, durante la cual Biden promocionó el paquete de ayuda Covid-19 recientemente aprobado que promulgó como ley.

Hace unos meses, en su primera entrevista en solitario, Jill dio algunos tips de amor a la cantante y conductora Kelly Clarkson, quien vive un duelo por divorcio.

‘Quiero decir… esto es lo que te diría si fuera tu madre. Sabes, mi madre siempre me decía que las cosas se verán mejor mañana. Y tenía razón. Las cosas mejoran’, le dijo Jill a Clarkson.

‘Creo Kelly que con el tiempo, no sé cuánto tiempo ha pasado para ti, pero con el tiempo sanarás y te vas a sorprender”, le aseguró a la también cantante.

La primera dama se divorció de su primer esposo, Bill Stevenson, luego de conocer al ahora presidente estadounidense.

‘Ahora miro hacia atrás y creo que, si no me hubiera divorciado, no habría conocido a Joe. No tendría la hermosa familia que tengo ahora. Entonces, realmente creo que las cosas suceden para bien’, expresó Jill.

La primera dama confesó a Kelly cómo le gusta pasar los días en la Casa Blanca y confesó que siempre busca un momento para ella misma dentro de los problemas cotidianos.

