Roger Goodell abre la posibilidad de que la NFL llegue a México en 2021

06 de Febrero de 2021.- Roger Goodell habló sobre la posibilidad de que la NFL regrese a México en 2021: «Esperamos regresar pronto, lo planearemos y tomaremos esa decisión cuando tengamos suficiente información para hacerlo», dijo durante una conferencia.»Estamos planeando juegos internacionales en 2021.

Es la manera en que vamos a trabajar. Obviamente vamos a tener un contacto cercano con nuestros socios en Reino Unido y en México y asegurarnos de que lo haremos de manera segura. Si en algún momento creemos que no podremos ejecutarlo con seguridad tomaremos esa determinación», confesó.

«El año pasado creo acabamos tomando la decisión de no hacer juegos internacionales. En algún momento después de anunciar el calendario, creo que fue en abril. Lo hicimos después de varias consultas, no solo con nuestros oficiales médicos, pero también viendo los riesgos con la Asociaciones de Jugadores de llevarnos todo ese espectáculo a un estadio donde no podíamos implementar nuestros protocolos», añadió.

Finalmente, Goodell manifestó: «No es que no tengan protocolos, pero nosotros tenemos protocolos muy estrictos en nuestros estadios con filtros de seguridad que podemos tener en nuestros 30 estadios aquí, en el país (Estados Unidos), donde sabemos que esos protocolos van a ser implementados consistentemente con nuestras políticas.»

