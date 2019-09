Rodada contra la discriminación en Torreón

Torreón, Coahuila a 12 de septiembre 2019. El grupo de más de 20 personas con discapacidad de la «Rodada Sin límites» que recorrerá 13 mil km contra la discriminación llegará a Monterrey a sembrar su mensaje: «Nosotros tenemos el derecho a la movilidad y estamos enfrentando diferentes barreras y la de nuestra condición por supuesto algunos sin extremidades o sin la vista es lo de menos las barreras que tenemos que romper son las de las ciudades y más aun la de la mentalidad».

El contingente visitará 12 ciudades del país, dadas las cifra de discriminación que predominan en diferentes regiones y estará en Torreón el día de hoy y mañana 13 de septiembre. En Torreón, por ejemplo, de un 13% a un 16% de las personas con alguna discapacidad han declarado haber sido víctimas de la discriminación laboral o educativa, de acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación, (ENADIS). Hay otros estados que alcanzan cifras de hasta un 28% de dicha percepción.

En algunos puntos, la rodada promoverá programas de inclusión contra barreras arquitectónicas, urbanas y -sobre todo- las de la mentalidad. «no se tiene idea de lo que son capaces nuestros motociclistas. Algunos han escalado sin piernas. Otros, sin vista, han buceado. Ahora todos estamos piloteando y demostrando que todas las barreras se pueden romper», dijo Federico Núñez Perea, Presidente de la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad, (RENAPRED) y abanderado de la rodada.

Indicó, por ejemplo, que en la Ciudad de México cerca de 40 por ciento de las personas con discapacidad llegan a tal condición por enfermedades, 24 por ciento por edad avanzada, 16 por accidentes y 15 por ciento por nacimiento.

Agregó que la misión de la rodada es promover que este sector de la población “ya no tenga barreras físicas y mucho menos mentales para ejercer su derecho a la movilidad y todos los demás que les corresponden como mexicanos.

Aún hay enormes diferencias para que las personas con capacidades diferentes puedan vivir a plenitud y gozar sus derechos humanos. La discapacidad no es que una persona esté en silla de ruedas o no pueda ver; esta es una condición que se manifiesta porque no puede acceder al salón de clases o no puede estudiar o trabajar porque el entorno no se lo permite. Si el ambiente fuera accesible e inclusivo no habría discapacidad, habría una condición de usuario de silla de ruedas, de sordera o ceguera, pero no de discapacidad.

José Alfredo Camacho participa en la rodada. Tiene 39 años y es motociclista. Hace dos años tuvo un accidente de tránsito: “por la imprudencia de una persona en estado de ebriedad me amputaron la pierna izquierda.

No tuve problemas para manejar de nuevo la moto. Un amigo me invitó al programa de México Incluye donde me apoyaron. El primer día que me volví a subir a la moto fue como si no me hubiera pasado nada, estoy emocionado y feliz.

La primera parada tuvo lugar en Querétaro, donde los recibieron diferentes grupos de motociclistas. Pasarán también por Irapuato, León, San Luis Potosí, Matehuala, Monterrey, Saltillo, Durango, Torreón, Fresnillo, Zacatecas, Aguas-calientes, Lagos de Moreno, Guadalajara, Zora, Morelia, Maravatío, Toluca y concluirán el 29 de septiembre en la Ciudad de México. Quienes quieran unirse a la rodada o darle seguimiento lo pueden hacer mediante la página de Internet http://mexicoincluye.org.mx, así como en las diferentes redes sociales de México.

