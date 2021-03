Riquelme confirma la visita de AMLO a Coahuila este fin de semana

Torreón, Coahuila a 22 de marzo del 2021.- Hace unas horas fue confirmada la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador a Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que hasta el momento es muy vaga la información aunque tiene entendido que el sábado 27 viene a Torreón en relación al Plan de Agua Saludable para La Laguna.

Otro punto que marca el mismo sábado la visita presidencial, es al municipio de San Pedro de las Colonias con el programa Jóvenes construyendo el futuro” y el domingo 28 estará en Cuatro Ciénegas. “la visita de cuatrociénegas, la preside o la trae en coordinación la Conagua. En el transcurso del día tendremos más información”, dijo el gobernador de Coahuila.

Señaló que recibirá al presidente de México con el que traen varios temas a tratar, “no nada más son los temas que trae la agenda presidencial. En estos momentos tenemos el programa nacional de vacunación, su aplicación en Coahuila. Tenemos también el incendio de la Sierra de Arteaga. En el Plan de Agua Saludable para La Laguna requerimos mayor comunicación”.

Precisó que los organismos operadores de agua deberían de estar ya inmerso en la proyección de recursos para poder a futuro dar garantía de que el plan puede ser viable en la Comarca Lagunera.

Apuntó que para que sea viable se requiere la inversión de Conagua en Coahuila, que no se violen el proyecto de egresos de la federación.

Dijo también que los organismos operadores de aguas en la Comarca Lagunera no tienen recursos disponibles para este proyecto, “yo conozco el de Torreón, no conozco el de Gómez ni Lerdo, pero deben estar por las mismas condiciones, los organismos están apenas salvando su situación particular, es decir, dotando de agua a la gente e introduciendo también drenaje nuevo y lo que le toca hacer. Para poder proyectar algo extraordinario se requieren recursos y no fueron etiquetados, fueron agandallados por Morena en la pasada aprobación del Presupuestos de Egresos”.

