Ricardo La Volpe asume que Miguel Herrera está listo para dirigir en Europa

(AGENCIAS)

03 de Julio de 2020.- El exentrenador argentino Ricardo La Volpe manifestó su opinión respecto a las versiones que aseguran que el también estratega Miguel Herrera se encuentra bajo la mira del Betis de España. y aseguró que el ‘Piojo’ cuenta con argumentos suficientes para emigrar a Europa para continuar su carrera.

El extécnico sudamericano basa esta interpretación en el currículum de Herrera, ya que ha sido director de la Selección Mexicana y ha destacado con un equipo grande como el América, estableciendo un estilo de juego con éxitos de por medio.

«Sin ninguna duda (está listo para ir a Europa); ya estuvo en el Mundial. Manejó figuras. Haber ido a una selección, ya manejaste figuras de tu selección; manejar vestuario, después el convencimiento de los jugadores del sistema de juego, disciplina táctica, conozco perfectamente a Miguel y no va a tener ningún problema de eso», comentó La Volpe en entrevista con Fox Sports.

Por otro lado, un tema que podría detener la salida de Miguel Herrera sería la cuestión económica, señaló Ricardo, ya que, asegura, en México los entrenadores perciben buenos salarios que no necesariamente se ven considerablemente mejorados en el Viejo Continente.

«Muchos no van por una situación económica, quizá ganan más acá o están mejor acá y no hay una gran diferencia (respecto a Europa), no es como el técnico argentino. Los grandes DTs de acá, él, ‘Tuca’, algunas veces ganan muy bien, casi la mayoría el 80 o 70 por ciento y no buscan la proyección de ir afuera», concluyó La Volpe.

