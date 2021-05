Refrenda Román Cepeda, compromiso de brindar servicios de calidad en su Gobierno

Torreón, Coahuila a 24 de Mayo de 2021.- Este lunes, el candidato priista a la alcaldía de Torreón, Román Alberto Cepeda, visitó colonias del oriente y sur-oriente de la ciudad, donde la principal queja ciudadana es la falta de agua y servicios públicos deficientes.

Román Alberto Cepeda dijo que faltan sólo unos días para recuperar Torreón, y retomar el rumbo en coordinación con Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila, pues su Administración Municipal coincidirá dos años con el mandatario estatal y será el momento para concretar proyectos y obras importantes para esta ciudad.

Entre las principales demandas de la ciudadanía de las colonias Mayrán, Valle Oriente y Residencial del Norte, fueron: agua potable las 24 horas del día, mantenimiento y desazolve de drenaje sanitario, seguridad, rehabilitación de plazas y áreas verdes, alumbrado público, esterilización canina, pavimentación, cero baches, limpieza de terrenos baldíos, y atención médica gratuita.

El candidato recorrió estas colonias en la recta final de su campaña, para dar a conocer sus propuestas de Gobierno, donde la prioridad será el agua, la seguridad y el empleo.

Aseguró que no defraudará la confianza de la ciudadanía porque no será un alcalde del séptimo piso, sino de trabajo cercano para escuchar sus demandas de primera mano y resolverlas.

“Ahora parece que hay una Administración Municipal que no escucha a la ciudadanía, y además cobra más por el Predial y el agua, y aunque no cuenten con este servicio cobran recargos”.

El candidato dijo que la Administración Municipal ya dejó ir su oportunidad de dotar a las colonias de servicios públicos, “el tiempo ya no les va a alcanzar, lo que no hicieron en cuatro años no lo van a hacer en 14 días “.

En su Gobierno, dijo el candidato, regresará a cada colonia visitada en campaña para cumplir con los compromisos firmados, con el objetivo de que la ciudadanía tenga servicios públicos dignos y eficientes.

