Reflexiones Amorosas

EL AYUNO Y TENTACIONES DE JESÚS

POR: Antonio Fernández

Las tentaciones que padeció Nuestro Señor son tres, la primera en el desierto, segunda en el Templo y la última en un monte muy alto. El tentador que no es otro sino el diablo, se propone excitar a Jesucristo nuestro Señor que se ha preparado por la oración y el ayuno para resistir las tres concupiscencias: la sensualidad por medio del apetito de comer; la soberbia maligna, por medio del orgullo presuntuoso, y la de los ojos por medio del apetito de la riqueza, poder y goce; “Por aquel tiempo Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu, para que fuese tentado por el diablo”. Puede entenderse que el espíritu a que se refiere el Evangelio es el malo, pero no es así, el espíritu que condujo a Nuestro Señor al desierto de acuerdo a los Santos Padres de la Iglesia San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Hilario, San Gregorio y más, fue el Espíritu Santo. “Ayunó cuarenta días y cuarenta noches, después de lo cual tuvo hambre”. Orienta San Hilario de Poitiers; “Un hombre naturalmente no podía pasar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, y en esto se dejó ver su virtud divina; pero suspendiéndola después voluntariamente, por lo que miraba a su naturaleza pasible y mortal, dio muestras de ser hombre, y licencia al tentador; esto es el demonio para que le tentase”. El diablo no estaba seguro de si al que ve sin tomar alimento durante cuarenta días es el Hijo de Dios, conoció de Él los testimonios de especial valor que dio Juan el Bautista en el Jordán, eso lo tenía agitado si fuera o no, pero luego lo ve que padece hambre, ha visto que no toma alimento y manifiesta debilidad, no puede concertar bien la idea, pues si es Dios puede resistir eso y mucho más, pero un hombre no es posible, entonces es Hijo de Dios o no, es cuando el diablo no queriendo salir de dudas se acerca apara seducir y saber si es el Hijo de Dios o un hombre, reza el Evangelio; “Entonces el tentador se aproximó y le dijo: Sí Tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se vuelvan panes”.

Aquí es claro para todo hijo de Dios; el diablo no dijo: Hare que las piedras se vuelvan panes, insidioso quieren despertar el orgullo en el Señor al decir; “Manda”. El diablo fue expulsado del cielo a los infiernos, por lo tanto no posee ningún bien espiritual, material o moral, carece de todo menos de su maldad, por medio de ella promete a los que induce, así lo ha hecho y hace para excitar al mal, promete riqueza sin tenerla, poder sin tenerlo, felicidad sin tenerla, la vida lasciva, amoral perversa no es que la tenga sino que la facilita, el en sí es todo eso y mucho más, Nuestro Señor dio muestra clara de conocer el espíritu inmundo del diablo, pues con conocimiento y sabiduría dirige su espada, o sea su palabra; “Mas Él replico y dijo: Está escrito: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Así vino por tierra la primera tentación del diablo.

“Entonces lo llevo el diablo a la ciudad Santa y lo puso sobre el pináculo del Templo;” Fue llevado a Jerusalén, dice San Gregorio; “Permitió el Señor que tratasen los judíos su santa humanidad, no extrañará que permitiese también al demonio traerle y llevarle como quiso”. Llevado al centro de Israel puesto sobre el Templo para despertar el orgullo de ver la ciudad a sus pies, actitud inicua y engañadora del diablo. En la lucha contra todo mal del alma y del cuerpo debemos imitar a Jesucristo Nuestro Señor, ello nos dará confianza ilimitada en Él, quien no permitirá ni aceptará ser tentados sobrepasando nuestras fuerzas. Aprendiendo de Él pongamos atención; “y le dijo: Sí Tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: El dará órdenes a sus ángeles acerca de Ti, y te llevaran en palmas, para que no lastime tu pie alguna piedra”. Burlesco el diablo trata de despertar la soberbia maligna al Hijo de Dios, aquí el diablo muestra ser mal interprete de las Escrituras, lo demuestra San Jerónimo Padre de la ciencias bíblicas; “Interpreta mal aquí el texto salmista, porque le da el sentido absoluto de la protección milagrosa de Dios, incluso en caso de temeridad en los peligros; quizá se lo haría a Jesús como una profecía mesiánica” El diablo es un engañador tramposo, es capaz de que si hubiera aceptado su incitación de soberbia maligna hubiera hecho todo un escándalo que hubiera

atraído la gente de Jerusalén a ver como tomaban en brazos los ángeles al Señor, pero como no fue así, quedo demostrada que toda promesa que pone en los oídos de las personas es porque tiene escondida la mano para empujar al resbalón abismal del pecado.

A cuantas almas promete el diablo halagos, deleites y placeres, atrevido convence al de nula fe, que engañado le dice pedirá a Dios por él, cuantas promesas falsas quiere oír el engañado incitado por el diablo le afirma atraer lo que nunca podrá atraer, la voluntad y misericordia de Dios, atrevido quiso hacer con Jesucristo Nuestro Señor lo que hizo con Adán, pero vino la Sabiduría infinita a frustrar la segunda tentación poniéndole en el lugar que le corresponde; “ Respondióle Jesús: También está escrito; No tentarás al Señor tú Dios”. O sea que se mantendrá alejado para siempre de la divinidad de Dios Nuestro Señor, porque a nada tiene de derecho el diablo, sino a estar sometido.

Para cimentar la razón de esta tercera tentación, repasando las parábolas del Señor, es la de la levadura donde encontramos el punto que conduce a la razón y dice refiriéndose al reino de los cielos; “Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina y, finalmente todo fermento” El reino del Señor a comenzado y va entrando en el mundo inadvertido sin fausto, sin presunción, bullicio u ostentación, fue fermentando en la gente del mundo y en ella desarrollando. De donde se comprende el evangelio; “De nuevo lo llevó el diablo a una montaña muy alta, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria,” Manzo y humilde el Señor que no es de dudar conoce a donde lo lleva y lo que le va a ofrecer, no opone resistencia porque es parte de la misión dispuesta por Dios, ser tentado para enseñar a los suyos. La mirada del diablo exaltado por lo que, sin ser dueño de ello, promete del imperio romano su poder y riqueza, los imperios de babilonia, Persia y la india, Grecia y todos los que existían a ese momento en el mundo, mediante una imagen alucinante se lo mostro en su detalle; “Y le dijo: Yo te daré todo esto si postrándote me adoras”. Vaya burla sutil e ignominiosa del diablo pedir que Dios se someta voluntariamente a él prometiendo una carretada de vanidades como si fuera dueño del mundo, a cambio darle lo que ha sido creado por Él. Puede pensarse, ¡Que atrevido! ¡Torpe! ¡Engañador! ¡Charlatán! ¡Embustero! ¡Farsante! ¡Mentiroso! Y todos los epítetos para calificar la osadía sacrílega del diablo, estas es una nada con lo que él es, pues esto que se lee y llama la atención, sacude las entrañas de molestia que debe afianzar nuestra fe y confianza en la obra redentora de Cristo Nuestro Señor, a la vez apreciar los epítetos con el que se califica la actitud del diablo hacia el Señor son reales, pues eso mismo viene contra nosotros miserables pecadores debe llevar a la comprensión y convicción de que por el ayuno las tentaciones Jesús las venció. Y la respuesta del Señor es la Majestad Divina que exige lo que le es propio; “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito: Adoraras al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Déjole entonces el diablo, y he aquí que ángeles se acercaron para servirle”.

