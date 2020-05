Reflexiones Amorosas

EL GOZO DEL MUNDO ES PASAJERO Y ENGAÑOSO

POR: Antonio Fernández

“En verdad, en verdad, os digo, vosotros vais a llorar y gemir, mientras que el mundo se va a regocijar. Estaréis contristados, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo” ( Jn 16 20)

Dios Nuestro Señor a pesar de haber anunciado a sus discípulos en tres ocasiones que se avecinaba su muerte y dio detalles de como seria su pasión, crucifixión y muerte ¿Qué reacción tuvieron? Silencio al exterior, temor al interior, una palabra de consuelo no la hubo, preguntar porque iba a morir así, no la hubo, saben que lo anunciado por el Señor es verdad a cumplirse, pudo más el miedo y callaron. Jesucristo Nuestro Señor fue para sus discípulos el Padre amoroso que siempre vio por ellos, los alimento, vivieron en carne propia los asedios, críticas y hostigamientos de sus enemigos, los defendió de ellos cuando en varias ocasiones quisieron darle muerte, los conforto y tranquilizo, explico las predicaciones que no habían entendido, las ocasiones que vieron y participaron de sus prodigiosos milagros, las dos milagrosas ocasiones que dio de comer a las muchedumbres que necesitaban ser alimentados, la aclamación del pueblo al llegar a Jerusalén en una palabra Cristo Nuestro Señor mostro en todo momento a sus discípulos su amor paternal y ellos reconociéndole como a su Padre lo escucharon decir; “Y respondiendo el rey dirá: En verdad, os digo: en cuanto lo hiciereis a uno solo, el más pequeño de estos hermanos, a Mí lo hiciste” Ha hablado el amor paternal de Dios, sus discípulos escucharon que serán protegidos por Él y sí, debieron sentirse motivados, y si, se sintieron reconocidos, y sí, se sintieron intocables, y cuando vino en ellos la ostentación de ir en la barca con Él y dejar al pueblo en la orilla vino la tempestad donde estuvieron a punto de hundirse los salvo y reclamo su falta de fe todavía incipiente solo existía en ellos confianza en su Maestro, sin recapacitar en ello, los discípulos considerarían que toda la vida estarían al lado de su Maestro, no vislumbraron que los conducía como a párvulos enseñándolos a rezar, ayunan con Él, aprenden de su Maestro a ser humildes, luchan por ser caritativos con el prójimo como Él, escuchan su palabra y se conmueven de ello, al ser criticados por la gente del sanedrín, su Maestro defiende a los suyos y da razón justa de sus actos que no eran malos, obvio es hablar que de su parte aman a su Señor entrañablemente, quieren ser primeros por cumplir su deseo, están pronto a lo que pide, obedientes a su mandato como cuando recibieron su llamado “Ven y sígueme” lo atendieron de inmediato. Pero como todo principio tiene un fin, en este fin el Señor les dará a conocer su paternal amor y comprensión a sus hijos más pequeños, mismo y único amor que hace en cada hijo creado por Dios.

Jesucristo Nuestro Señor da a conocer a sus discípulos su partida, les hace saber que a su resurrección gloriosa estará presente en la vida de cada uno y por consecuencia en cada alma y de la Santa Iglesia, avisa su segunda venida que será gloriosa, refiriéndose a ello San Agustín ilustra; “El tiempo que nos separa de ella parece largo, porque va poco a poco deslizándose; pero cuando haya terminado, veremos cuán corta ha sido en realidad” Da a conocer en sus hijos mas pequeños los consuelos que poniendo atención en ello debieran reparar su estado de tristeza y aceptar de corazón la separación de su Señor que se acerca, da relevancia al avisarles que pronto volverán a verle. De forma por demás sencilla y cariñosa anuncia su próxima muerte, resurrección y apariciones.

“ Un poco de tiempo y ya no me veréis: y de nuevo un poco, y me volveréis a ver, porque me voy al Padre” El mundo se ha acostumbrado a que se habla de Dios Todopoderoso al que no ve porque no tiene fe en Él, por lo tanto esta ausente de la vida de cada persona se vuelve a las cosas del mundo y no deduce la razón de que sí Dios existe que hacer para tenerlo en el corazón que es su lugar preferido, dice San Pablo; ”una peregrinación fuera de Dios” Significa que quienes pasan por el mundo al no querer poseerlo y menos tenerlo en su compañía, viven en una noche cerrada para el espíritu que se refleja en tiempos largos de tribulación y soledad, desamparo y aflicciones. Ese tiempo Dios Nuestro Señor lo permite para que viviendo aislados de Él llevar al punto de abrir los corazones a la esperanza, por ello refiere; “Ya no me veréis y de nuevo un poco”

Habla su Divino Maestro a quien reconocen ser Dios y hombre verdadero, para demostrar nuestra debilidad, es muy posible que con su sola palabra habrían superado la duda, pero el Señor quiere despertar la fe sabiendo el amor que por el profesan obra caritativo, amoroso y paciente siempre dispuesto a escuchar de sus corazones la duda y el temor; “ Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: Un poco y ya no me veréis: y de nuevo un poco, y me volveréis a ver y Me voy al Padre? Y decían: ¿Qué es este poco de que habla? No sabemos lo que quiere decir.” El Señor conoce lo profundo de los corazones lo que está guardado, y ve en el de sus discípulos la incomprensión de su partida y su vuelta; “Mas Jesús conoció que tenían deseo de interrogarlo, y les dijo: Os preguntáis entre vosotros que significa lo que acabo de decir: Un poco, y ya no me veréis, y de nuevo un poco, y me volveréis a ver” Ellos no sabían cuánto tiempo duraría su ausencia, nosotros lo conocemos pero en ellos era desconocido, sí tres días son breve tiempo, para ellos una incógnita, ha dicho tres días, pero no lo recuerdan, dijo resucitara y lo han olvidado, en ellos está la idea de que muriendo todo termino todavía les falta tener más fe cuando se refiere a su resurrección busca despertar el letargo de su tristeza. La palabra de Cristo Nuestro Señor no solo son para confortar a sus discípulos, sino para mostrar esperanza de salvación a ellos y a los tiempos futuro, mostrando la diferencia entre la pena que se vive en él y los goces temporales; “En verdad, en verdad, os digo, vosotros vais a llorar y gemir, mientras que el mundo se va a regocijar. Estaréis contristados, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo” Da un ejemplo conocido sobre los dolores y sufrimientos de una madre al da a luz un niño; “La mujer, en el momento de dar a luz, tiene tristeza, porque su hora ha llegado; pero, cuando su hijo a nacido, no se acuerda mas de su dolor, por el gozo de que ha nacido un hombre al mundo. “Así también vosotros, tenéis ahora tristeza, pero Yo volveré a veros, y entonces vuestro corazón se alegrará y nadie os podrá quitar vuestro gozo” ¿Quién quitará el gozo de vivir con Dios? Nadie en esta vida ni en la otra por ahí se vive con Dios Nuestro Señor. Ahora el Señor habla que al volver a ellos vivirán la virtud del gozo cada quien en su interior, porque el alma está alejada de los atractivos del mundo, Todo gozo del mundo es escurridizo, sin exagerar es el veneno del corazón y del alma; el gozo de la gloria que ofrece Jesucristo Nuestro Señor a sus discípulos es en función a la vida eterna, dice de ello San Agustín; “Veremos, amaremos, nos gozaremos” Sera el gozo que va al fondo del alma, a nuestra vida corporal y espiritual. Conociendo la conducta del Señor hacia las almas comprendemos que la prueba consuela en una continua sucesión de penas y alegrías, dejando de lado el gozo del mundo pasajero y engañoso.

