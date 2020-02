Reflexiones Amorosas

¿QUIEN COMO DIOS?

POR: Antonio Fernández

…” Y se trabó una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles iniciaron el combate contra el dragón “… (Apoc 12, 7)

Apasionante y conmovedor es escuchar la exaltación del salmista a la fidelidad y lealtad de los Espíritus celestes que la Iglesia celebra dándoles su reconocimiento; …” Bendecid al Señor todos vosotros sus ángeles, poderosos guerreros que ejecutáis sus órdenes y dóciles a la voz de su palabra “… Es el ejército de Dios obediente y es la voz del Jefe de la milicia celestial San Miguel Arcángel, cuyo nombre de batalla pone de manifiesto la acusación; … “¿Quién como Dios?” …Obvio que quien piense bien y diga lo contrario en el acto se pone la soga al cuello. El reclamó de San Miguel denuncia a Lucifer al que reclama su traición; … ¡Infatuó! ¿Porque te atreves negar lo que nuestro Dios dispone? ¡Porque desmientes el deseo de nuestro Dios! ¿Quién eres para impugnar la palabra de Dios? ¿Quiénes eres tú para negarle y oponerte a su obra? ¡Fuera de su presencia! Jamás tendrás cabida en el cielo iras con los tuyos al mundo del infierno eterno …Reza el Apocalipsis; …” Y se trabó una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles iniciaron el combate contra el dragón. Y el dragón peleó y con él sus ángeles, y no pudieron resistir, no se halló ya para ellos lugar en el cielo. Y fue precipitado el dragón grande, la serpiente antigua, que se llama diablo y satanás, el que seduce todo el mundo “ … Los versículos describen la ejecución de toda una obra maestra estratégica de la guerra donde vencido por las fuerzas leales del bien contra el mal esté pierde la guerra, ello da una lección que quizá no se percibe; …”Miguel y sus ángeles iniciaron el combate “…A no dudar, la mejor defensa es el ataque, esto hicieron Miguel y sus ángeles toman la iniciativa y no hubo componenda, lo que hubo fue la dureza enérgica de una acción imparable, se avanzó por todos los flancos de los ángeles rebeldes en una operación implacable y sostenida que fue a lo profundo donde se encontraba Lucifer rodeado de sus leales hasta vencerlo, dominados los rebeldes en una maniobra envolvente los toman a todos y en una operación total son lanzados a donde estarán condenados a vagar por el mundo, así, en nuestra vida para superar los problemas en que se ha caído, los males que padecemos, las mentiras odios y demás escarnios de quienes ofenden y ultrajan, es iniciar el combate inteligente eludiendo acciones imprudentes y con prudencia resolver las agresiones que significan las cadenas que atan al pecado, la tentación, y todo tropiezo que tiene perdido al pecador, la acción debe ser rápida como el relámpago, no posponer ni dejarla para mañana, no temer ni tener miedo al qué dirán, es obrar de inmediato, lo ha enseñado a todos los siglos el Jefe de la Milicia celestial San Miguel Arcángel. Aquí se reconocen tres batallas, para agudizar nuestro criterio con relación a la actuación satánica del demonio en el mundo; primero la batalla contra Dios, contra el Mesías y contra la Iglesia, esta es la eterna guerra de satanás contra Cristo Nuestro Señor, de donde comprenderemos, Lucifer, es el ángel caído, expulsado del cielo por desobedecer y rebelarse contra los mandatos de Dios, ¿Y cuáles fueron los mandatos de Dios? De las citas de los profetas y los teólogos animan en profundizar la mente a comprender lo que Dios permite conocer a través de ellos; …” Dios antes de admitir a los ángeles a la visión plena de su Gloria, esto es de estar cara a cara a la vista de Dios, los somete a una prueba, para probar su obediencia y fidelidad como lo hace con todas las almas que pasan por el mundo… La naturaleza humana no deduce este hecho que no se encuentra en las sagradas escrituras, pero los estudiosos de la ciencia de Dios manifiestan que Dios Nuestro Señor reveló a los ángeles la futura Encarnación de su Divino Hijo, lo que encolerizo a Lucifer, el adoraba la naturaleza divina, pero cuando se le presentó a su Hijo único Jesucristo, no lo acepta porque iba a adquirir la naturaleza humana y la iba a elevar a la misma naturaleza divina cuando el Verbo de Dios por la unión hipostática es Dios y hombre verdadero tanto al nacer en la tierra como al regresar al cielo lo que encolerizado rechaza satanás encendiéndose su soberbia maligna contra Dios al hacerle saber que al Dios hecho hombre deberían rendir culto de adoración como a Él mismo, de ser todo armonía nace la soberbia

maligna cuando Luzbel siendo uno de los ángeles a ese momento más glorioso, elevado y de gran belleza de la corte celestial, se sorprendió de lo dispuesto por Dios, deslumbrado y exaltado por su soberbia a ese instante maligna, perturbado por el orgullo ya que en su vanidad se había adjudicado los hechos, virtudes y los dones que de Dios había recibido para él era un bien recibido que para él era cosa propia creyendo ganado más terreno en el cielo, en rebeldía contra su Creador no aceptando el supremo dominio del Señor, al instante rompe todo vínculo con Él y su obra de redención, ahora será como lo califica Cristo Nuestro Señor; …”Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad “ …Adversario de su Creador y Dios nuestro, lanza un estruendoso grito de rebelión y combate que da a conocer el profeta Jeremías;…” Porque desde antiguo quebraste tú yugo, rompiste tus ataduras y dijiste: ¡No Serviré!” … Esta traición como en muchas almas ha hecho, así arrastro satanás a muchos ángeles, se habla de una tercera parte los que siguieron en su obstinado orgullo, más a ese momento como lo hemos conocido un Arcángel de igual belleza y gracia al grito escandaloso de Luzbel fue a postrarse ante el Trono de Dios y, en un acto de adoración profunda opuso al grito de batalla de Lucifer el de amor, lealtad y fidelidad eterna: … “¿Quién como Dios?” …Lanzado Lucifer y sus ángeles fuera del cielo conforme fueron se alejan van perdiendo su belleza, convirtiéndose en la fealdad que hoy tienen y de muchas maneras se muestra en el lugar a donde fueron lanzados que es la tierra donde pululan buscando la perdición de las almas, temen ir al infierno que es su casa. De ello obtengamos una enseñanza, el mal es obsesionante en la persona, el bien es fe, amor y humildad, preguntémonos a cuál nos vamos a dirigir, en la lucha celestial Lucifer muestra su pérfida soberbia maligna, su pérfida desobediencia y su pérfida infidelidad, San Miguel Arcángel enseña que el amor a Dios debe ser leal y la fidelidad a sus mandatos norma de vida.

En ese momento el nombre de Miguel se constituyó en divisa de guerra para las fuerzas celestiales al sofocar, someter y vencer las huestes del maligno que en su rebelión y su soberbia maligna clamaba; …”Seré el Altísimo” “No serviré” …La divisa de San Miguel no solo fue para el instante en que reprimió y domino la sedición sino una advertencia, una alerta y una muy clara prevención a la humanidad de todos los tiempos de que al maligno, demonio, satanás, anticristo o como se le quiera llamar debe ser combatido y vencido en todas las acechanzas que urde en el mundo, sus incitaciones en las almas a que por sí mismas se condenen, persiste sigiloso y habilidoso someterlas siendo más tenas en hacer perder las almas bautizadas, eso para satanás es hacer escuchar en los cielos su grito; “Seré el Altísimo” “No serviré”, en el incrédulo su actitud lo lleva al bando del mal e irónicamente dirá, esto es un cuento que a los niños impresiona, ¡Error! El hecho de pensar así es hacer suya y aceptar la tentación de la duda, eso debiera hacerle ver que en su interior el mismo anida más la presencia de Dios en él bien, viviendo el temor de perderse, aunque afirme no ser cierto, en conciencia sabe muy bien su realidad, confortante predicación de Santo Tomás ilustra la misericordia de Dios que viene a nosotros por San Miguel Arcángel; …” Miguel es el aliento del espíritu del Redentor que al final del mundo combatirá y destruirá al Anticristo como hizo con Lucifer al principio “…

La victoria de esta lucha entre el bien contra el mal en los cielos fue para siempre, por ello San Miguel Arcángel es el caudillo de las fuerzas del bien y Nuestra Santa Madre Iglesia lo reconoce justamente como el protector y guardián de la Iglesia, el Ángel del Santísimo Sacramento, Defensor de la fe, de la Santa pureza, naciones, ciudades, instituciones, ejércitos del mundo están bajo su patrocinio. Lucha que muestra a la humanidad cada siglo existen dos órdenes de vida: el humano y el Divino.

De los Arcángeles son tres que aparecen mencionados en la sagrada Escritura; San Miguel, jefe de la milicia celestial, luchó y venció contra Lucifer y los ángeles malos; San Rafael, apareciendo en figura de joven, guio a Tobías, además es al que se atribuye el movimiento del agua de la piscina de Betsaida y San Gabriel, el ángel de la Anunciación, que también fue enviado a Daniel y a Zacarías. Hoy celebremos de San Miguel Arcángel la razón de ser reconocido por la Iglesia Católica como el

Patrono y protector de la Iglesia Universal y sea su divisa …” ¿Quién como Dios? “…La inspiración para vencer las acechanzas del mundo.

