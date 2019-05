Reflexiones Amorosas

JESÚS EL VERDADERO Y ÚNICO PASTOR.

POR: Antonio Fernández

…” Yo soy el Pastor bueno. El Buen Pastor pone su vida por las ovejas “… (Jn 10,11)

Ha dicho Jesucristo Nuestro Señor a consecuencia de la parábola del buen pastor; …” En verdad, en verdad, os digo, Yo soy la puerta de la ovejas “ …Ha declarado a quienes lo escuchaban y escuchan en todos los tiempos y los que están por venir, nadie se de a que no entendió, no supo, no se le dijo y menos “yo no lo sabía”, eso son justificaciones vanas de palabra, porque lo que vale a la vista de Dios es lo que surge del corazón reza San Lucas; …”El hombre bueno saca el bien del buen tesoro que tiene en su corazón; más el hombre malo, de su propia maldad saca el mal, porque la boca habla de lo que rebosa del corazón “ …Esta realidad ha pasado y pasará por la humanidad de todos los siglos y hoy, siglo XXI, prolifera a escala inmensa entre millones de personas donde está vigente y menospreciada, ¿Porque esta realidad? De sus divinos labios la voz del Padre amoroso amante y apasionado por la salvación de las almas, da entender; …Hijo mío, ¿porque divagas cuanto de ofrezco mis bienes? veo en tu corazón y tu rostro el menosprecio a ellos, no querer los bienes que te acerco y no dejo de mostrarte. Razona en mí que soy tu Salvador, Creador y Redentor está en Mí tu salvación, por mas que me rehúyas, está en tu corazón mi palabra, mi presencia y mis bienes, te he dicho con toda claridad: “Yo soy la puerta de las ovejas” En efecto eso soy porque a Mí llamado la bondad de tu corazón se agita de gozo en los momentos difíciles y cruciales de tu vida, pero tú los esquivas, ¿Por qué quieres padecer lo que no mereces? Ven a Mí y reconociéndome te llevaré sobre mis hombros porque veo una oveja cansada de sus penas, te llevaré a pastos con los que saciarás tu alma …La fe en el Señor nos muestra que quien no es pastor de las almas es incapaz e imposible de obrar la misericordia que Dios en todo instante nos entrega su amoroso corazón, ese falso pastor obra engañando las ovejas, actitud que le deja fuera de poder ofrecer los bienes que vienen de Dios Padre, por lo que el Señor manifiesta; …” El ladrón no viene sino para robar, para degollar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida sobreabundante “… Orienta y exhorta San Gregorio Nacianceno a evitar los ladrones engañadores imitando a Cristo Nuestro Señor no desprenderse de su palabra; …” Tengan vida y vida sobreabundante “…Nuestro Doctor de la Iglesia llamado el Demóstenes cristiano por su elocuencia, ilustra a los siglos; …” Es necesario purificarse antes de purificar, alcanzar la sabiduría antes de transmitirla, hacerse luz para iluminar, acercarse a Dios para guiar a otros, ser santos para santificar, llevar de la mano, aconsejar con prudencia “…

El Señor es especifico en la parábola del Buen Pastor, dado que la gente del sanedrín se atribuía con ostentación ser los pastores únicos, que hoy proliferan como la cizaña entre el trigo de la gente sencilla a la que se envuelve con cantos de sirena esconde el gruñido de lobo rapaz, así daban los pastos ajenos como dadiva propia no el pasto que busca a Dios al que mencionaban para que la gente creyera era realidad su pérfida predicación, comprometían a la persona adjudicándose el poder de admitir o expulsar de la sinagoga a quien creyese en Jesucristo Nuestro Señor. El punto importante de la parábola que el Señor imparte reza; …” Yo soy el Pastor, el Bueno. El buen Pastor pone su vida por las ovejas “…Resumen magistral de su pasión, crucifixión y muerte. Vino al mundo a predicar la palabra encomendada por Dios su Padre salvando las almas del pecado y lo cumplió; debía realizarlo el hombre bueno sin mancha de pecado, virtuoso, y lo cumplió; vino a culminar la misión encomendada por Dios su Padre entregando su cuerpo, sangre, alma y divinidad por las ovejas del redil o las descarriadas, y cumplió.

Descrita su misión, ahora describe la del falsario mercenario que ha plagado el mundo de ellos; …” Mas el mercenario, él que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, viendo venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa” … El verdadero Pastor imita del Señor la forma de vida que vivió con sus discípulos, la enseñanza importante para la salvación de las almas

está que el Pastor como las ovejas graben o taladren o asimilen en su corazón la sentencia del Señor a uno de los males graves que avizoraba haría que las almas perdieran la fe y confianza, da un paso a delante para todo el que cree en Él se afirme en la fe; …” Quien no está conmigo, está contra Mí; y quien no acumula conmigo, desparrama ” … Reclama al usurpador que finge ser lo que no es, es incomprensible que una persona busque el honor y vanagloria engañando, estafando en tener una vocación donde sabe que no es su camino, pero la soberbia maligna lleva a encumbrarse para hacer el mal a las almas abusando de la buena fe, este mal es propio y típico de todos los siglos, desde el nacimiento de Nuestra Santa madre Iglesia, hasta el día de hoy en que los males sacrílegos persisten cada vez más atrevidos. Cristo Nuestro Señor lo profetizo; … “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial “…Reafirma San Gregorio Nacianceno; …”Se trata de los que lo buscan como “honor y forma de vida “ para servirse de Él, no como “liturgia”, esto es, un servicio a otros “ …Esos falsos pastores o mercenarios como los señala el Señor, dice San Juan Crisóstomo, necesario es para el buen pastor que sigue el paso de Cristo Nuestro Señor es que él ”vocacionado” tenga el alma libre de este deseo, pues por lo contrario la ambición es una “bestia terrible” y cruel que conduce al orgullo y esclaviza la libertad, pues siempre estará dependiendo de los demás para mantener su autoridad“ … San Agustín cierra estos señalamientos alertando a las almas de cada siglo sin excepción de estos falsos pastores; …” Ladrones del rebaño que pretenden subir y no entrar por la puerta de la humildad “ …Fabulosa enseñanza del Señor y los Doctores de la Iglesia, todo sirva de prevención en la vida espiritual, la asistencia de Dios y la frecuencia de sacramentos baluartes que frenaran el impulso de aceptar la palabra veleidosa, esa actitud hipócrita descubrirla y rechazarla, rogando a Dios por la conversión de ese falsario reconociendo su error se arrepienta; está realidad no se puede negar, sino verla en este mundo de confusión en todos los órdenes de la vida, reconocer que la causa viene de esos falsos pastores que prometen y no cumplen, tienden la trampa para atraer la presa…” Porque es mercenario y no tiene interés por las ovejas “… Sirva para aprender de su enseñanza la fabula de la Fontaine sobre los lobos y las ovejas, …” Un día concertaron paz entre lobos y ovejas, los lobos devoraban alguna res extraviada, y los pastores los desollaban y hacían con sus pieles chaquetas. Ni ovejas tenían paz para pacer, ni los lobos para cazar. Firmaron la paz y dieron de rehenes los lobos a sus lobeznos y las ovejas a sus perros, haciéndose con toda solemnidad, al tiempo los señores lobeznos se convirtieron el lobos hambrientos y voraces, aprovechando la ocasión de no estar los pastores, degollaron la mitad de los mejores corderos y arrastrándolos con sus colmillos se escondieron a devorarlos, habían avisado a los suyos, y los perros que dormían confiados, fueron pasados a degüello, todo se hizo en un instante que ninguno escapo “…Los falsos pastores que nos habla Jesucristo Nuestro Señor son lobos con piel de oveja para engañar, son malos, no se tientan el corazón para perder las almas, la prevención debe perdurará desde al nacer hasta el morir vivir en continua alerta a no caer en sus mortales engaños, pide nuestra Santa Madre Iglesia al cristiano católico estar vigilante en la oración al iniciar la Santa Misa; …”Líbrame del hombre inicuo y engañador “ …

