Reaparece diputado Saúl Huerta, niega acusaciones

Ciudad de México a 29 de Abril de 2021.- El diputado Benjamín Saúl Huerta dijo ser víctima de un linchamiento mediático en su contra, luego de que fuera acusado de abuso sexual, y aseguró que la carpeta de investigación en su contra no cuenta con un solo elemento que apunte a su culpabilidad. Sin embargo, aseguró que afrontará las responsabilidades “si es que las hubiera”.

“Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder, que se genera en contra mía pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación, ya que me sembraron, me crearon, toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable”, dijo.

El legislador morenista señalado sostuvo que “no hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia. Nadie ha ido a la carpeta de investigación donde no existe un solo elemento que me incrimine, sin embargo, ¿dónde está la presunción de inocencia?”, cuestionó.

Huerta dijo tener la conciencia tranquila y apuntó que detrás de las acusaciones en su contra hubo un acto planeado. “Es una familia que miente, extorsiona, el tío es un ex policía que no tiene la fama como servidor público y se prestaron a esto para ser la carnada, me pusieron para que los enemigos del poder hoy están lucrando con esto”, acusó.

El legislador por Puebla, sostuvo que “jamás le di una droga, jamás hubo un intento de hacerlo víctima de un acoso o abuso sexual. Niego categóricamente que eso haya existido y está pendiente de que las instituciones realicen las investigaciones acorde a derecho”, recordó.

Benjamín Saúl comentó que se separó de su encargo legislativo y del grupo parlamentario para no afectarlos, pues “antes del interés personal existe el interés supremo de la Nación y yo confío en las instituciones”.

El legislador con licencia, quien no se había manifestado desde su detención y posteriores acusaciones, aseguró que lo han “linchado sin darme la oportunidad de que sea lo jurídico lo que determine esta situación”.

Declaró que buscará acreditar su inocencia, y reiteró que no hubo intento ni abuso, por lo que “no habrá nada que temer”. El legislador será sometido a las investigaciones de la autoridad y señaló que afrontará “la responsabilidad que pudiera haber, si es que la hubiera”.

Finalmente, declaró que, “aunque las circunstancias me acusan, jamás hubo ese intento ni esa fuerza”. Al mismo tiempo, lamentó el linchamiento hacia su persona, sobre todo sin que haya elementos suficientes que lo incriminen, “mi inocencia será el resultado de esta investigación”, concluyó.

