Realizará mexicano cruce doble del Canal de la Mancha

• Carlos Acosta, triple corona de natación en aguas abiertas 2018, será el primer mexicano en efectuar un cruce doble del Canal de la Mancha, con 30 horas estimadas de tiempo de nado a 17-18 grados de temperatura.

CDMX a 02 de septiembre de 2020. – Carlos Acosta, arquitecto e interiorista desde hace poco más de 25 años, y nadador de aguas abiertas desde hace diez, anuncia que este mes de septiembre (ventana abierta del 9-14 del presente) será el primer mexicano en efectuar un cruce doble −de ida y vuelta− del Canal de la Mancha, franja de mar que separa Inglaterra de Francia. Una zona que ha jugado un papel muy importante en la historia desde hace miles de años siendo la ruta marítima más transitada del mundo y la prueba de natación mas icónica.

A pesar de que la distancia más angosta del canal es de poco mas de 33 kilómetros, las fuertes corrientes afectan a cualquier nadador que intenta cruzarlo y hacen su travesía mucho más larga. Cada 6 horas cambia el sentido de la marea que corre a lo largo del canal (perpendicular al nadador) por lo que es imposible nadarlo en línea recta y los cruces se convierten en una travesía de aproximadamente 44 kilómetros, o incluso más.

Para Carlos, de 47 años, la idea de intentar cruzar El Canal se fue gestando entre agosto y noviembre de 2013 mientras asistía a terapia por una lesión del hombro izquierdo (debido a una caída en bicicleta). Durante ese tiempo investigó ávidamente sobre esta zona y lo que representa cruzarla. “Comencé leyendo con admiración sobre quienes lo han hecho y acabé preguntándome si sería capaz de lograrlo”, menciona Carlos.

En 1875 el capitán Matthew Webb logró cruzar a nado el Canal de la Mancha, algo que hasta ese entonces se creía imposible. Su primer intento, el 12 de agosto de 1875, no fue exitoso debido a los fuertes vientos y un mar picado. Doce días después, el 24 de agosto, el capitán salió del puerto Admiralty en Dover y 21 horas con 45 minutos después llegó cerca de Calais, logrando así el primer cruce a nado entre Inglaterra y Francia. A lo largo de los años, muchos otros han logrado esta hazaña, aunque pocos han efectuado un cruce doble.

En 2014, Carlos se dio a la tarea de buscar un entrenador(a) para semejante meta, encontrando a Nora Toledano, quien lo acompañó en su primer intento por el cruce en agosto de 2016; el Canal de Catalina en 2017 y la vuelta a la Isla de Manhattan en 2018, lo que lo llevó a convertirse en la 185 persona del mundo en conquistar la Triple Corona de la Natación en Aguas Abiertas en ese último año.

Este nuevo reto de cruce doble, y que debía tener lugar el pasado 10 de julio, fue suspendido debido a la contingencia que el mundo enfrentó. La asociación CS&PF no pudo iniciar temporada en esa fecha programada, razón por la que la siguiente ventana se abrió para este inicio de septiembre. Esta situación también influyó en los entrenamientos de Carlos, que posterior a una intervención quirúrgica de prevención necesaria, debió entrenar con mayor ahínco para comenzar poco a poco y recuperar la forma física, mejorar técnica, aclimatarse al agua fría, prepararse mentalmente, y por supuesto continuar con su vida regular, en una temporada en que las albercas cerraron, y aunque Carlos pudo continuar su actividad en un pequeño lago, el entrenamiento planeado no fue el ideal.

“Es una fortuna que sin duda debo agradecer, aunque a la vez también soy consciente que, a pesar de poder nadar, no pude entrenar ciertos conceptos básicos para el cruce: la aclimatación al frío, nadar en condiciones adversas y variables y nadar en agua salada…”, declaró.

Nadar El Canal de La Mancha implica no solo mucho entrenamiento, es necesaria una preparación física y mental para soportar el frío del agua, las posibles condiciones “difíciles” que se presentarán: viento, oleaje, corrientes, etc., por más fuerte, rápido y capaz que sea el nadador, es prácticamente imposible lograrlo. La hipotermia es un efecto inevitable que no puede contrarrestarse una vez que empieza a suceder, a menos que el cuerpo se retire del ambiente que la está causando. Una hipotermia grave implica sacar del agua al nadador para evitar el riesgo de que fallezca de frío o ahogamiento por pérdida del conocimiento.

Esta hazaña contempla 30 horas estimadas de tiempo de nado a 17-18 grados de temperatura para Carlos, quien contará a lo largo de su traslado de un equipo de apoyo conformado por Rodrigo Alegre e Iñaki de la Parra, con Simon Ellis como su capitán.

“Ante toda esta incertidumbre he decidido seguir el entrenamiento hasta el final. Espero que la preparación sea suficiente. Mientras tanto, y con lo poco que falta, me mentalizo en que ahí estaré y quiero visualizar que llego a Francia nadando, me detengo unos pocos minutos en la playa y vuelvo al mar para nadar de regreso… y visualizarme entonces llegando de regreso a Inglaterra, muchas horas después, seguramente exhausto, con frío pero con una voluntad entera y la energía de todos a quienes quiero, ayudándome a lograrlo”, concluye Carlos, quien se ha marcado como siguiente retos hacer nados inéditos preferiblemente en México.

