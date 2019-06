Madrid, España a 03 de Junio de 2019.- En las instalaciones de la Asociación Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, asistió al Taller de Autoevaluación y Formación de Pares Evaluadores.

Organizado por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES), participaron 35 personas de más de 22 agencias y organizaciones miembros de la Red.

Cabe destacar que en este taller en el que participaron agencias evaluadoras de todo el mundo, la única Universidad invitada fue la Autónoma de Coahuila con el respaldo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) de México.

El rector Hernández Vélez, en reunión con la doctora Anabel Bonilla Calero, gestora del Programa de Sellos Internacionales de Calidad, acordó que, en la próxima visita a México, pudieran concretar acciones para que más licenciaturas y posgrados de la UA de C cuenten con acreditación internacional.

El Programa de Sellos Internacionales de Calidad (SIC) evaluados por ANECA, garantizan que el titulo cumple con los criterios de calidad, acordados por agencias internacionales, basándose en estándares internacionales reconocidos por empleadores de Europa.

Reconoce además la calidad de un título con Sello dentro y fuera del país donde se imparte el programa educativo, siendo este reconocimiento un incentivo para los potenciales estudiantes y asegura a los empleadores de los egresados con un título con Sello Internacional de Calidad, que los conocimientos y las competencias prácticas de los egresados alcanzan una serie de estándares internacionales de la educación.

Los Sellos son en las áreas de la INGENIERÍA: El Sello EUR-AC concedido por la European Network for the Acrreditation of Engineering Education (ENAEE); INFORMÁTICA, con el Sello Euro-Inf por la European Quality Assurance Network for informatics Education (EQANIE) y en QUÍMICA, los Sellos Eurolabel concedidos por European Chemistry Thematic Network (ECTN).

Me gusta: Me gusta Cargando...